U18女壘世界盃／中華隊6連勝 晉冠軍戰史上最佳

U18世界盃女子壘球賽台灣隊今天對上勁敵捷克，先發投手柯夏愛完投7局沒掉分，終場台灣以1比0擊敗捷克，預賽奪下6連勝，確定晉級冠軍戰，創下史上最佳成績。

本屆U18世界盃女壘賽從12月6日起在秘魯開打，共有8隊參加，分別為哥倫比亞、波多黎各、荷蘭、墨西哥、秘魯、捷克、美國及台灣。前5戰台灣分別以9比0勝哥倫比亞、4比0勝波多黎各、11比5勝荷蘭、5比1勝墨西哥隊、8比0勝秘魯，一路奪下5連勝。

今天來到預賽倒數第2場，台灣隊對上捷克，對方推出王牌投手金德曼諾娃（KaterinaKindermannova），台灣前3局都沒辦法攻下分數，直到4局下展開攻勢，林紀紜敲出二壘安打後，李心芸再補上安打送回唯一1分，終場以1比0擊敗捷克。

台灣隊先發投手則是推出王牌柯夏愛，主投7局僅被敲出3支安打，沒有出現保送，投出6次三振，沒有失分奪下勝投。本屆賽事柯夏愛已經出賽5場、投21局，奪下3勝、防禦率僅0.67，送出18次奪三振。

台灣擊敗捷克後，預賽取得6連勝佳績，與美國隊以6勝0敗並列預賽第1名，冠軍賽是取預賽前2名晉級，由於台灣僅剩明天對美國隊的比賽，已經篤定晉級冠軍戰，以往台灣在此項賽事最佳成績為季軍（1999年及2011年），因此已確定寫下歷史新頁。