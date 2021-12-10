國際及兩岸交流分享會 簽署運動拯救氣候承諾書

體育署及中華奧會於今天共同舉辦「2021國際及兩岸交流暨人才培育計畫成果分享會」，今年最重要的盛事為東京奧運組團參賽，中華隊獲得有史以來最佳成績，在全球受到疫情所困的時刻，透過運動帶給人們希望的力量。

配合國際奧會發展趨勢，中華奧會也甫辦理「奧林匹克青年論壇」，以「奧林匹克 2020+5 改革議題」、「性別與運動」、「運動與氣候變遷」、「奧林匹克精神傳承」等四大主軸展開討論，拓展我國國際體育事務人才及運動專業人員的國際視野與國際接軌。

兩岸交流部分，雖然受到疫情影響，仍未恢復實體交流，不過，中華奧會仍持續與中國大陸奧會運用視訊方式辦理四場次研討會，包括一場「兩岸奧會體育交流座談會」，另舉辦三場次專業研討會包括「水上運動專業人員研討會」、「運動科學研討會」、「競技教練研討會」，使兩岸活動持續進行不中斷。兩岸奧會在平等、尊嚴、互信、互利基礎上，討論雙方各項交流議題，促進兩岸體育交流良性發展。

今天成果分享會包括中華奧會主席林鴻道、體育署副署長林哲宏、奧會副主席張朝國、蔡賜爵、陳士魁及中華奧會執委、各委員會主委、各個單項協會理事長及秘書長等團體及國際體育事務人才計畫之專家學者顧問等均出席。

成果發表會中，也由中華奧會號召國內包括中華民國體育運動總會、殘障體育運動總會、2025雙北世界壯年運動會組織委員會、高級中等學校體育總會及舉重、射擊、拳擊、田徑、高爾夫、帆船、射箭、網球、划船、滑雪滑草、滑冰、雪橇、電子競技運動等協會及社團法人台灣同志運動發展協會總計19個運動組織，共同簽署「運動拯救氣候」行動綱要承諾書，以行動響應國際奧會的號召。

中華奧會表示，今年雖然全球持續受到疫情影響，但中華奧會在體育署的指導以及在國際奧林匹克運動的體系下，仍然有豐碩的成果。其中今夏我國在東京奧運拿下2金、4銀、6銅，寫下隊史最佳成績，選手們全力以赴的拚戰精神，也激勵了在疫情中的台灣人民。

為了將這樣的精神傳承下去，奧會也積極在各項後續活動中邀請傑出的奧運選手們分享奧運精神，包括陸續邀請了十位今年的奧運選手或陪練員，參與奧會主辦的「奧林匹克精神巡迴講座」，包括射箭魏均珩、柔道楊勇緯、林真豪以及蔡明諺陪練員、田徑楊俊瀚、陳奎儒、謝喜恩、游泳黃渼茜、跆拳道黃鈺仁以及拳擊陳念琴，向高中及國中體育班學生分享奧運精神及自身經歷。

另外，也邀請陳念琴及黃渼茜選手參加「奧林匹克青年論壇」，向國際體育事務人才分享身為一名選手、如何克服各種壓力、勇往直前，並努力回饋社會，讓自己能夠發揮更大的積極力量。