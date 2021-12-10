羽球／李洋、王齊麟感恩一路有您 願成植物人的貴人

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
東奧羽球男雙金牌選手李洋（左）、王齊麟（右）為創世基金會植物人發聲。圖／創世基金會提供
東奧羽球男雙金牌選手李洋（左）、王齊麟（右）為創世基金會植物人發聲。圖／創世基金會提供

東奧羽球男雙金牌選手李洋王齊麟，正在西班牙準備世界錦標賽，出國前特別利用休假時間拍攝公益廣告，為創世基金會植物人發聲。

「照顧植物人是很漫長且辛苦的路。」王齊麟表示，自己雖然沒有照護經驗，但常看到社會新聞報導，許多家庭因為照顧壓力過大，而發生家庭悲劇，所以，願意幫助台灣有需要的人，讓植物人家屬感受溫暖與支持的力量，勇敢走下去。

李洋則期許自己也能成為別人生命中的貴人，雪中送炭，尤其是社會上需要被協助的弱勢，照護植物人無論是經濟、體能和心理的壓力都是非常大，長久下來，經常是一人倒下拖垮全家，這次拍攝廣告盼拋磚引玉，邀請社會大眾一起支持植物人安養照護，「過去比賽成績還不亮眼時，經常會面臨出國比賽經費不足的情況，很感謝人生路上遇到許多貴人，支持我追逐夢想，讓我能堅持到今天看到成果。」

東奧比賽時，王齊麟、李洋不因首場比賽敗北氣餒，全力以赴迎戰獲得豐碩成果，堅持不放棄的精神令人欽佩，李洋和王齊麟分享，生命總是會遇到低潮，但是他們總是互相勉勵，「堅持才能看見希望。」一如創世基金會35年來，堅持「救一個植物人，等於救一個家庭」之理念，堅持守護植物人，給予專業、完善的照顧，盼大眾持續扶助，陪伴植物人家庭一起走下去。

李洋 王齊麟 羽球

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