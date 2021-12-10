全國競技體操賽 台東高中黃彥章負傷奪4金2銀1銅

國立台東高中3年級學生黃彥章日前參加「全國競技體操錦標賽」奪下4金2銀1銅，他今天表示，因肩膀受傷，否則成績會更好，希望能儘快恢復。

黃彥章拿下全能、地板、跳馬、鞍馬金牌，雙槓及單槓銀牌、吊環銅牌。

他今天接受媒體聯訪時表示，小時候較好動，常在樹上吊來吊去，或在地上翻滾，當時台東剛好發展體操運動，他在小學一年級就開始練體操，喜歡在訓練館跟大家一起翻滾，覺得體操蠻好玩的，「抱著喜歡的心情去接觸，不會覺得訓練很辛苦」。

黃彥章說，從8歲開始參賽，有次新加坡公開賽，當時因手受傷，抱著去玩的心情、放鬆比賽，覺得把自己該做的做好，結果拿下跳馬、鞍馬第一，從此信心大增，獎金更能貼補家用。

黃彥章表示，比賽中最大的挑戰是面對受傷時的心態調適，高二時因練習造成肩膀受傷，約半年時間手部無法正常舉起，至今仍積極復健，但無法達成自己設立的目標或完整執行教練的指令，多少會感到失落，要學習自我調適。

他說，這次負傷參賽拿下4金2銀1銅成績，但個人全能總分73分只打平他在國中時最好的成績，「跟自己比，表現差強人意」，這次成績「差強人意」，希望能盡快恢復、再創佳績。

黃彥章表示，現在把目標訂在全中運，希望6項目中，最起碼得分要在12分以上；希望傷勢盡快恢復，未來能多參加國際賽，爭取參加亞運或世界盃機會。

台東高中校長蔡美瑤表示，體操項目練習非常辛苦，身心素質要很高，恭喜黃彥章獲獎，黃彥章也常協助指導學弟，在東中留下很好的傳承，期許明年全中運可以拿下更好的成績；另外特別感謝游朝偉教練指導，成為孩子學習典範。