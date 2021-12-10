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洛杉磯奧運恐影響台灣優勢 舉重協會：有待觀察

中央社 / 台北10日電
洛杉磯奧運恐取消舉重項目。 報系資料照
洛杉磯奧運恐取消舉重項目。 報系資料照

國際奧會有意把舉重、拳擊和現代五項，從洛杉磯奧運正式舉辦項目中剔除，中華民國舉重協會秘書長陳志一表示，舉重是台灣在奧運的優勢項目，但是否會被剔除仍有待觀察。

根據外媒Around The Rings報導，國際奧會（IOC）有意將在洛杉磯奧運，由衝浪、滑板與運動攀登等3項新興運動，取代舉重、拳擊與現代五項，消息一出震撼體壇。

舉重是奧運12種創始運動之一，不過這些年始終和禁藥牽扯不清，甚至有奧運金牌得主因用藥最後被取消奪牌資格，一再挑戰IOC對禁藥「零容忍」的底線。

外媒報導，IOC的提案預計在明年北京冬季奧運前的委員會議上再次討論確認，而中華奧會副主席陳士魁表示，IOC是否在明年做出決議仍不清楚，但他強調，如果真要更換項目，的確有可能，「因為要給其他會員國提前準備的時間。」

舉重是台灣在奧運最大金庫，隊史共拿過4金、2銀、4銅，「舉重女神」郭婞淳今年才在東京奧運風光摘金，若舉重被剔除在奧運舉辦項目之外，對台灣奧運獎牌數將是一大重擊。

陳志一表示，他能理解大家會擔心台灣在奧運的優勢項目，但目前是否會被取消仍沒底定，後續有待觀察，他說，觀察的面向有很多，包括目前正在舉辦的舉重世錦賽後續狀況，奧運主辦國的考量，他認為2024年才會比較明朗。

事實上現代五項運動自1912年奧運被納入比賽正式項目，不過近幾年引發不少爭議，除收視率始終是奧運比賽項目中最低的運動，今年東京奧運又爆出虐馬事件，惹出不少負評。

世界拳擊總會（AIBA）近年則因人事問題，早被列入留校觀察名單，甚至IOC還將AIBA停權，並介入接管。

舉重 郭婞淳

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