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2028奧運可能沒有舉重等3項目 台灣獎牌庫危險了！

聯合新聞網 / 綜合報導
2028年奧運可能會移除舉重、拳擊與現代五項這三個項目，其中舉重向來是我國在奧運的獎牌庫，包含東奧郭婞淳奪金，歷屆奧運合計拿下4金2銀4銅。 聯合報系資料照
2028年奧運可能會移除舉重、拳擊與現代五項這三個項目，其中舉重向來是我國在奧運的獎牌庫，包含東奧郭婞淳奪金，歷屆奧運合計拿下4金2銀4銅。 聯合報系資料照

國際奧會（IOC）今(10)日初步討論，宣布將在2028年移除舉重、拳擊與現代五項等項目，取而代之將是受年輕族群關注的滑板、運動攀登和衝浪，不過此決議仍要等2022年北京冬奧表決通過才會實施，但若是通過，將可能對台灣造成嚴重影響。

IOC主席巴赫（Thomas Bach）表示，目前滑板、運動攀登和衝浪3個項目，較受年輕世代的歡迎，且在東京奧運獲得的成效也不錯。他也提及，這些年輕運動項目都與加州有密切關聯，之後有望在洛杉磯奧運亮相。

舉重堪稱是台灣奪牌的熱門項目，「舉重女神」郭婞淳也剛在東京奧運替我國摘金，台灣歷屆奧運舉重項目也和計拿下4金2銀4銅，今年拳擊項目也獲得一面銅牌，若此決策成行，勢必將對台灣造成極大威脅。

不過這3項古老項目，過往確實傳出不少弊端。舉重與拳擊都曾飽受禁藥、財務人事問題所困，現代五項則被認為不合時宜，也讓國際奧運急迫想將這些問題剷除。不過外媒指出，若是這些項目詬病能順利解決的話，或許就不會被移除。

東京奧運 洛杉磯

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