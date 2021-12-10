東奧佳績燃體育熱 運促會菁英育才計畫報名翻倍 

今年東奧我國創下參賽以來最好的成績，其中參賽的68位運動員中，即有42位是財團法人體育運動發展促進基金會（簡稱運促會）相關的贊助選手，也讓今年度的「運動菁英育才計畫」一開放報名，就湧進較去年翻倍的報名件數，多達近500位選手，希望能獲得補助，增進體育實力，成為下一個奪牌的台灣之光。

今年參加東奧的6位年輕小將，王冠閎、林昀儒、羅嘉翎、方莞靈、丁華恬、湯智鈞皆為過去運動菁英育才計畫的補助選手，運促會董事長林鴻道表示，今年運促會的計畫做了調整，將計畫分為育才與菁英兩大部分，育才選手除了高中最高15萬元，國中最高12萬元之經費贊助外，另提供運動物理治療與傷害防護、運動營養諮詢、運動心理諮詢、運動醫學諮詢與補助、教練支持、專業導師等資源，提供選手與教練更全面的資源協助，期望選手與教練在辛苦的競技運動道路上，能更放心、專心的朝著進入最高殿堂的目標邁進。

林鴻道並指出，菁英選手則是提供個人客製化需求的贊助，補強政府黃金計畫不足處，作為選手後備資源；以今年才高一的舉重選手黃宜甄為例，運促會針對教練與選手提出之需求，提供訓練及動作力學數據與專屬設備等資源，運用智慧型槓鈴軌跡追蹤系統，去研判技術需要做修改之處，讓選手可更精益求精，也更有效預防運動傷害。

今年度110學年度「運動菁英育才計畫入選名單」，共選取菁英計畫選手40名，育才計畫選手41名。針對過去在國際競技場上較具奪牌競爭力之運動種類，選定田徑、羽球、體操、射箭、射擊、桌球、游泳、舉重、女子拳擊、跆拳道等，目標鎖定於2028年與2032年奧運具奪牌潛力之選手提供贊助。

今年有多達近500位選手報名，主要參考選手參加各項國內外運動賽事成績及個人基本條件等競技潛力要素，歷經運動種類小組會議、技戰術委員會議與董事長會議，多次專家會議激烈討論後決定出人選。@IMAGE_14743892_CENTER@-->