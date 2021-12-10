U18女壘世界盃／中華隊5連勝保底獎牌戰 爭金有三條路

中華女子壘球隊在今年的U18女壘世界盃拿下5連勝，迄今不敗的成績已確保進入獎牌戰，至於能否打進冠軍戰、創下隊史最佳成績，11日凌晨2時與捷克隊之戰是關鍵，贏球就可確定以預賽第2名晉級冠軍戰。

U18世界盃前身為世界青年女子壘球錦標賽，台灣過去最佳成績是1999、2011年世青賽的季軍，世界棒壘總會（WBSC）去年將壘球分齡制比照棒球，分為U12、U15與U18，在秘魯舉辦的第一屆U18世界盃因疫情延至今年開打。

中華隊今天以8：0擊敗地主秘魯，先發投手朱怡珊7局完投僅被敲2支安打，送出12次三振，另有1次保送，幫助球隊取得5連勝。

中華女子壘球隊在今年的U18女壘世界盃拿下5連勝。圖／取自WBSC官網

預賽採取單循環，前2名爭冠，第3、4名爭季軍，中華女壘5勝0敗與美國並列第一，捷克與波多黎各隊同為3勝2敗並列第三，代表中華隊若剩下兩場都輸，戰績5勝2敗至少也有銅牌戰可打。

中華隊爭金有三條路可走，明天對捷克贏球就確定晉級冠軍戰；若輸給捷克，一是自己擊敗美國，以6勝1敗晉級，二是寄望波多黎各擊敗捷克，就可靠預賽對戰波多黎各優勢晉級冠軍戰。

壘協秘書長張家興評估，今年捷克整體實力不算強，熱身賽時中華隊曾以7：0擊敗捷克，但關鍵在捷克王牌投手金德曼諾娃（Katerina Kindermanova），擁有超過100公里的快速球，「如果是前幾場遇到，可能很難應付，但我們這幾場下來，已經遇過不少速球投手，相信球員能夠適應」。