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體操／拜爾絲為心理健康發聲 獲選TIME年度運動員

中央社 / 記者林宏翰洛杉磯9日專電
拜爾斯獲選時代雜誌（TIME）年度運動員。 截圖自ＴＩＭＥ官方推特
拜爾斯獲選時代雜誌（TIME）年度運動員。 截圖自ＴＩＭＥ官方推特

24歲的美國體操天后拜爾絲（Simone Biles）今天獲選時代雜誌（TIME）年度運動員，稱她在東京奧運的退賽之舉，凸顯運動員心理健康問題，激發社會各界更廣泛的討論。

時代雜誌今天公布，在女子體操界享有天后地位、曾在奧運會拿下4面金牌的體操選手拜爾絲為2021年的年度運動員，獲獎理由不是因為她在東京奧運1銀1銅的帳面成績，而是舉世關注的退賽行為。

時代雜誌記者帕克（Alice Park）與葛瑞格里（SeanGregory）撰文的報導指出，拜爾絲藉由她的頂尖地位，在世界最受注目的運動會中，發揮了影響力，「現今世界，人們不再只以賽場上的勝負來衡量一名運動員的影響力」。

文中引述體操隊友蘇妮莎．李伊（Sunisa Lee）說：「西蒙（拜爾絲）百分之百改變了我們看待身心狀態的方式，她向我們證明，我們不只是運動員，同時我們也是人，我們也有不順遂的日子。這讓我們活得更像一個人。」

文中分析，已經享有偉大運動員GOAT（Greatest ofAll Time）封號的拜爾絲，在體操界擁有不可撼動的地位，甚至有4個高難度動作以她命名。她從飲食、訓練、睡眠都高度自律，一切為了在四年一度奧運會上表現，但今年她卻選擇棄賽，表達「除了滿足眾人期待，更重要是關照自身」。

2020年非裔男子佛洛伊德（George Floyd）身亡事件，引發美國運動界大團結，運動員運用自身影響力，一起為社會正義發聲；今年更多運動員站出來把心理健康的議題推上檯面，激起社會各界更多的討論。

儘管過去已有體育明星，針對運動員心理健康發表看法，如游泳名將菲爾普斯（Michael Phelps）自曝他在奧運會之後受憂鬱症所苦，但今年運動界引發的討論更為廣泛與持久。

女子網球明星大坂直美（Naomi Osaka）5月提到自己焦慮的問題，希望以自己的身心狀態優先，宣布退出法國公開賽時，她在時代雜誌撰文，標題為「不OK也很OK」（It’s O.K. not to be O.K）獲得廣泛討論。

做為美國隊頭號運動明星，拜爾絲在團體賽階段的跳馬項目表現失常，察覺自身在空中轉體時迷失方向，毅然決定退出比賽，改當啦啦隊幫隊友加油。時代雜誌指出，在奧運的最高殿堂，拜爾絲這樣的舉動讓全世界更關注運動員心理健康問題。

拜爾絲在體操場上親身示範，凸顯心理健康的重要，曾以單膝下跪抗議種族不公的美式足球員卡珀尼克（Colin Kaepernick）稱讚，拜爾絲的影響力超越了體育界，向世人證明「一個更美好的世界是可能存在的，我們可以正正當當地說出自己的真心話」。

時代雜誌指出，正當焦慮和憂鬱症人口比例大幅攀升，根據美國疾病管制暨預防中心（CDC），疫情期間青少女自殺率上升了50%之際，拜爾絲親身示範「優先關照自身、不屈服於外在期望」的重要性，「當全世界的目光都注視在她身上，她踏出不凡的一步，說出『夠了，我很好』」。

菲爾普斯 大坂直美

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