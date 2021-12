體操／拜爾絲為心理健康發聲 獲選TIME年度運動員

24歲的美國體操天后拜爾絲(Simone Biles)今天獲選時代雜誌(TIME)年度運動員,稱她在東京奧運的退賽之舉,凸顯運動員心理健康問題,激發社會各界更廣泛的討論。

時代雜誌今天公布,在女子體操界享有天后地位、曾在奧運會拿下4面金牌的體操選手拜爾絲為2021年的年度運動員,獲獎理由不是因為她在東京奧運1銀1銅的帳面成績,而是舉世關注的退賽行為。

時代雜誌記者帕克(Alice Park)與葛瑞格里(SeanGregory)撰文的報導指出,拜爾絲藉由她的頂尖地位,在世界最受注目的運動會中,發揮了影響力,「現今世界,人們不再只以賽場上的勝負來衡量一名運動員的影響力」。

文中引述體操隊友蘇妮莎.李伊(Sunisa Lee)說:「西蒙(拜爾絲)百分之百改變了我們看待身心狀態的方式,她向我們證明,我們不只是運動員,同時我們也是人,我們也有不順遂的日子。這讓我們活得更像一個人。」

文中分析,已經享有偉大運動員GOAT(Greatest ofAll Time)封號的拜爾絲,在體操界擁有不可撼動的地位,甚至有4個高難度動作以她命名。她從飲食、訓練、睡眠都高度自律,一切為了在四年一度奧運會上表現,但今年她卻選擇棄賽,表達「除了滿足眾人期待,更重要是關照自身」。

2020年非裔男子佛洛伊德(George Floyd)身亡事件,引發美國運動界大團結,運動員運用自身影響力,一起為社會正義發聲;今年更多運動員站出來把心理健康的議題推上檯面,激起社會各界更多的討論。

儘管過去已有體育明星,針對運動員心理健康發表看法,如游泳名將菲爾普斯(Michael Phelps)自曝他在奧運會之後受憂鬱症所苦,但今年運動界引發的討論更為廣泛與持久。

女子網球明星大坂直美(Naomi Osaka)5月提到自己焦慮的問題,希望以自己的身心狀態優先,宣布退出法國公開賽時,她在時代雜誌撰文,標題為「不OK也很OK」(It’s O.K. not to be O.K)獲得廣泛討論。

做為美國隊頭號運動明星,拜爾絲在團體賽階段的跳馬項目表現失常,察覺自身在空中轉體時迷失方向,毅然決定退出比賽,改當啦啦隊幫隊友加油。時代雜誌指出,在奧運的最高殿堂,拜爾絲這樣的舉動讓全世界更關注運動員心理健康問題。

拜爾絲在體操場上親身示範,凸顯心理健康的重要,曾以單膝下跪抗議種族不公的美式足球員卡珀尼克(Colin Kaepernick)稱讚,拜爾絲的影響力超越了體育界,向世人證明「一個更美好的世界是可能存在的,我們可以正正當當地說出自己的真心話」。

時代雜誌指出,正當焦慮和憂鬱症人口比例大幅攀升,根據美國疾病管制暨預防中心(CDC),疫情期間青少女自殺率上升了50%之際,拜爾絲親身示範「優先關照自身、不屈服於外在期望」的重要性,「當全世界的目光都注視在她身上,她踏出不凡的一步,說出『夠了,我很好』」。