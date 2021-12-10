法國無計畫抵制北京冬奧 UN秘書長擬出席開幕式

數個西方國家宣布外交抵制2022北京冬奧後，法國總統馬克宏宣布無計畫跟進，聯合國（UN）秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）則打算親赴中國參加開幕式。

美國、澳洲、英國等西方國家已表示不會派遣官員出席2022年北京冬季奧運，藉此向北京傳達訊息，抗議其人權紀錄不佳。

馬克宏（Emmanuel Macron）今天則說，法國無計畫跟進外交抵制，並稱這種做法「無足輕重」。

他在記者會上表示：「先說清楚，你要嘛就是徹底抵制，不派運動員去，要嘛就透過有用的行動來促成改變。」

馬克宏還說不應把奧運政治化，且他更樂於與國際奧林匹克委員會（IOC）合作保護全球運動員，而非參與象徵性的抵制。

另一方面，古特瑞斯的發言人杜雅里克（StephaneDujarric）今天說，古特瑞斯會參加北京冬奧。

杜雅里克告訴記者：「秘書長受國際奧會邀請參加北京冬奧開幕式，他已接受邀請。」