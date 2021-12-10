網球／挺彭帥 傳國際網總明年不在大陸辦世界巡迴賽
一名國際網球總會（ITF）的消息人士今天向路透社證實，ITF明年不會在中國舉辦世界網球巡迴賽（World Tennis Tour）賽事。
消息人士未證實此舉是否與憂心中國網球女雙名將彭帥的健康和安危有關。
在2019年，也就是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情來襲前最後一個完整賽季，中國一共主辦約25場ITF女子和15場男子賽事。
世界網球巡迴賽比賽屬菁英等級以下的職業賽事。
ITF消息人士告訴路透社：「2022年未在中國排定舉行任何男子或女子世界網球巡迴賽的賽事。」但他未提供進一步細節和理由。
彭帥11月初在社群媒體指控曾被中國國務院前副總理張高麗性侵後，神隱了一段時間。儘管她已透過視訊向國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（ThomasBach）報平安，外界仍對她的安危感到擔憂。
世界女子職業網球協會（WTA）已暫停在中國的所有賽事。
ITF主席哈格提（David Haggerty）日前曾表示，ITF不會為彭帥事件跟進WTA停辦中國賽事，因為「我們不希望懲罰10億人」。
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