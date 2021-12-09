澳網／球王也沒有醫療豁免 所有選手都需接種疫苗

澳洲網球協會主席提列今天說，沒有任何希望參加澳洲網球公開賽的選手可以豁免疫苗接種，他也重申參加澳網的每個人都需要完整接種疫苗。

提列（Craig Tiley）說，世界球王約克維奇（NovakDjokovic）8日列入澳網參賽名單，但這並沒有暗示他的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種狀況。約克維奇以個人隱私為由，拒絕透露接種情況。

提列告訴澳洲廣播公司（ABC）：「清楚且坦率地說，除非接種疫苗，沒有人可以參加澳網。」

他說：「除了接種疫苗，你可以參加比賽的唯一條件，是得到澳洲當局醫學豁免。」

「我今天早上看到一些報導，但目前沒有人獲得醫療豁免。」

提列說，參賽名單與喬科維奇是否會在2022年1月17到30日於墨爾本尋求第10次澳網冠軍和創紀錄的第21個男子大滿貫單打冠軍無關。

提列表示：「每個人都在參賽名單中。這並不是一份關於誰將參與抽籤的承諾名單，澳網實際名單和抽籤結果都將幾週後確定。」

約克維奇的父親瑟強（Srdjan Djokovic）11月表示，約克維奇不太可能參加比賽，並且認為接種疫苗的要求類似「勒索」。