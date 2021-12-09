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保護亞運、世大運培訓隊 體育署盼明年1月施打第三劑

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
體育署副署長洪志昌（中）表示，已與指揮中心溝通關於運動員第三劑疫苗施打。記者劉肇育／攝影
體育署副署長洪志昌（中）表示，已與指揮中心溝通關於運動員第三劑疫苗施打。記者劉肇育／攝影

國內在近日開放施打第三劑新冠疫苗後，教育部體育署在今天指出，我國明年將有6月的成都世大運與9月的杭州亞運兩大重要賽事，將會協助培訓隊成員施打第三劑疫苗，如尚未施打疫苗的成員也會盡快完成第一、二劑施打，以降低出國比賽的風險。

在今年東京奧運落幕後，我國體育好手隨即展開明年亞運和世大運備戰工作，而體育署副署長洪志昌在今天表示，目前已經與中央疫情流行指揮中心進行關於第三劑疫苗施打的溝通，只要開放施打後就會協助選手盡快完成疫苗注射。

洪志昌指出，今天上午教育部部長潘文忠也在會議中關心選手的第三劑疫苗施打狀況，由於亞運與世大運培訓隊中，不少選手都與東京奧運培訓隊成員重疊，而奧運培訓隊成員大多都已經完成兩劑疫苗的施打，且都已經間隔超過5個月，希望在明年1月就有機會完成第三劑接種，也不排除與指揮中心溝通是否能夠在國訓中心集體施打。

對於非奧運培訓隊的亞運與世大運培訓隊成員，洪志昌也強調將會在了解他們疫苗的施打狀況後，盡快協助完成第一、二劑的疫苗施打，甚至是在6月的世大運或是9月的亞運前，完成第三劑的施打。

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