美澳紐英等外交抵制北京冬奧 法國不跟進
法國教育部長布朗凱（Jean-Michel Blanquer）今天表示，法國不會抵制北京冬季奧運。
繼美國、澳洲、紐西蘭與英國宣布外交抵制北京冬季奧運後，法國5位國會議員也連署公開信，要求總統馬克宏（Emmanuel Macron）、外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）、總理卡斯特克斯（JeanCastex）、體育部長馬拉希尼亞努（RoxanaMaracineanu）等官員，拒絕出席邀請。
公開信中寫道，即使運動超越政治，也不應對破壞人權之事視而不見，出席只會給中共漂白惡行的正當性。
然而，布朗凱接受法國新聞電視台BFM TV訪問時說：「至於外交抵制…法國不會這麼做…體育自成一個世界，應該受到保護，不受政治干預…這麼做（抵制）可能會毀掉競賽。」
他表示，中國侵害人權必須受到譴責，但體育部長馬拉希尼亞努將會出席北京冬奧。巴黎預定2024年主辦夏季奧運。
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