平衡城鄉發展 體育署補助二線城市興建20座全民運動館

由教育部體育署補助地方政府興建的30座國民運動中心，在今年已全數啟用後，體育署也將繼續補助地方政府在全台二線城市打造20座全民運動館，全數案件目前都已經在進行規劃設計作業，期待提供國人便利、優質、安全的運動場館。

體育署自民國99年起至106年推動「改善國民運動環境及打造運動島計畫」，補助地方政府興建30座國民運動中心，已全數完工啟用，而接續的20座全民運動館目前也都已經核定，全台22縣市除了未來申請的新竹市、基隆市、南投縣外，原則上各縣市都以一座為原則。

體育署運動設施組副組長蔡文娟表示，有鑒於國民運動中心多設置在人口集中的都市區域，全民運動館只要是行政區人口數達到7萬人即可申請補助，以利於城鄉發展，館內運動設施也將由各地方政府針對當地需求進行規劃，打造符合民眾需求之運動場館。

此外，為保障各族群之平等運動權及友善空間，全民運動館除依法設置無障礙廁所、無障礙電梯、無障礙通道、親子廁所及哺乳室外，另規劃設置無障礙淋浴間、親子淋浴間、性別友善廁所及淋浴間、游泳池無障礙入水坡道或入水椅等，因應各族群不同需求的服務設施，以打造多元族群可共同使用之舒適、專業及安全的運動環境。