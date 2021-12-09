桌球／張本智和妹妹世青賽囊刮4金 日網友吐槽：中國沒參賽

世界青少年桌球錦標賽在葡萄牙順利落幕，而最大贏家莫非張本智和13歲的親妹妹張本美和，橫掃U15女團、女單、女雙和混雙4面金牌，傳稱被中國隊視為未來最大威脅。但有日本網友吐槽表示，「中國隊沒參加U15，所以別太驕傲!」

張本智和日前才在世界桌球年終總決賽不敵中國球王樊振東吞敗，如今妹妹張本美和在世青賽擊敗多名好手勇闖關卡，最終囊刮4面金牌，也算替哥哥扳回一些顏面。日媒也爭相報導張本美和的好表現，並期許她能繼續保持，成為未來擊敗中國隊的關鍵王牌之一。

向來在桌球與中國是世仇的日本，似乎不太想要自家選手太過自滿，日本網友直指日媒不該只報喜不抱憂，應讓日本球員存有危機意識，以免重演過往歷史。日本網友也表示，「此次中國沒有參加U15，所以就算擁有4面金牌也不什麼好驕傲的。」