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聽奧代表隊決選賽落幕 田徑許樂克服傷勢達標 

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
第24屆聽奧會代表隊聯合決選賽順利落幕。圖／中華民國聽障者體育運動協會提供
第24屆聽奧會代表隊聯合決選賽順利落幕。圖／中華民國聽障者體育運動協會提供

我國參加第24屆夏季達福林匹克運動會（我國慣稱聽障奧運會）的代表隊聯合決選賽終在昨天圓滿落幕，培訓隊選手們經歷2天的激戰後，代表我國出征明年5月在巴西南卡西亞斯舉行的第24屆聽障奧運會的國家隊陣容大致底定。

本次首創我國聽障運動代表團隊以類國際賽的形式辦理綜合性的聯合決選賽，賽事規劃從開幕、住宿、餐食、交通、裁判、會場布置、志工服務及運動禁藥檢測等措施，將國內的選拔賽提升至相當高的規格，受到教練、選手甚至裁判們的讚賞，直呼是非常特別也十分享受的參賽體驗。

聽奧決選賽最終日戰況依舊激烈，保齡球男子組由謝盛福與林呈恩力抗老將張立孝與郭冠銘的追擊，艱苦守下國家代表隊門票；女子組林雅琴自首日開賽起即一枝獨秀摘下后冠，張堯茜則把握本日6局的機會，一路力爭上游在最後一局以214分的成績逆轉隊友王玉琴，以1分險勝擠進代表隊名單。

田徑場上本日輪到徑賽登場，保有世界聽障女子100公尺跨欄紀錄的許樂，克服年初腿部拉傷的傷勢，決選賽參加女子100公尺，以12秒70的成績達標，向個人運動生涯首次參加聽奧邁進一大步。

我國實力整齊堅強的聽障羽球隊，本屆賽會改朝換代的氛圍漸起，年輕好手林頤（女）與劉浩恩（男）首次晉身成人級別的代表隊，同為青年好手的鄭成鼎更是以男子組第一名之姿領銜，搭配女子組世界級頂尖實力的雙球后沈彥汝及范榮玉，我國聽障羽球隊榮景正盛。

男子桌球隊把握次日最末兩輪賽事而晉級的是盧仕杰與郭岳東，搭配前一日率先入選的楊榮宗及王顗翔，我國將以上屆奪下男子團體銅牌的原班人馬出征下屆聽奧。

代表隊決選賽在各場地賽事一一落幕之後，準國手們將持續厲兵秣馬準備下一階段的集訓及備戰作業，為首次因疫情延賽的聽障奧運會及各國好手發出挑戰。肩負籌組我國代表團參賽任務的中華民國聽障者體育運動協會將在一 周內召開選訓會議審議各隊選手及教練名單後陳報教育部體育署，再經署內召開身心障礙運動訓輔會議確認後即可正式公告各代表隊名單。

聽奧 羽球 田徑

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