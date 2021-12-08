舉重世錦賽／抓舉破全國紀錄 林呈璟第4名與獎牌擦身

2021世界舉重錦標賽今天在烏茲別克舉行，我國這次共有包括東京奧運三國手郭婞淳、陳玟卉、陳柏任在內的10名選手參賽，第一天賽事由女子45公斤的林呈璟打頭陣，最終她以抓舉74公斤破全國紀錄、挺舉90公斤、總和164公斤的第4名成績作收。

今年東京奧運我國舉重隊帶回1金、1銅的佳績，分別由郭婞淳在女子59公斤和陳玟卉在女子64公斤拿下，這次世錦賽也是兩人在奧運後的首場國際賽事，兩人以明年亞運奪牌為目標，都以不受傷為前提出賽。

今天女子45公斤級賽事，我國由林呈璟代表出賽，擔任郭婞淳陪練員的她，年初在青年盃女子45公斤級有抓舉72公斤、挺舉93公斤、總和165公斤的表現，創下三項新全國紀錄。

今天林呈璟抓舉開把70公斤輕鬆達成，第二試舉挑戰74公斤也順利成功，並且刷新自己所保持的全國紀錄，儘管第三次試舉挑戰77公斤失敗，但抓舉74公斤仍讓她名列A組9名參賽選手中的第4名。

林呈璟在挺舉第一次試舉舉過90公斤後，也因為競爭對手不斷提高重量，第二、三次試舉就挑戰超越自己全國紀錄的94公斤，都以失敗收場，最終挺舉90公斤，以總和164公斤拿下第4名。