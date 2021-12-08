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澳網／參賽名單有小約沒小威 費德勒也缺席

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
塞爾維亞「世界球王」約克維奇名列澳網出賽名單，但是否已打疫苗仍是謎。 法新社
塞爾維亞「世界球王」約克維奇名列澳網出賽名單，但是否已打疫苗仍是謎。 法新社

澳網今天公布2022年參賽名單，塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）名列其中，但40歲的美國名將小威廉絲（Serena Williams）確定缺席年度第一場大滿貫，等於今年溫布頓後就再沒出賽紀錄。

小威2017年澳網迎接生涯第23座大滿貫後，雖有再闖決賽紀錄，離金盃卻仍差一勝；她今年溫布頓首輪因腳傷退賽後就沒再出賽，目前世界排名已經下滑到第41位。

澳網官網今天公布參賽名單，7度奪冠的小威因「聽從醫療團隊建議」而缺席。小威表示如此決定不容易，墨爾本向來是自己最喜愛的城市之一，「我每年都期待能參加澳網，我會想念見到這些球迷，但也期待能帶著高競爭力回到賽場。」

明年1月17日登場的澳網已公布，明年要參賽的球員必須完整接種疫苗，拒絕說明是否接種的小約出賽成疑，不過昨天他的名字已經出現在明年初雪梨舉行的ATP盃名單中，澳網參賽名單也榜上有名，仍有機會挑戰生涯第10座澳網金盃。

小約目前和「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）及「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）共同保有20座大滿貫紀錄，納達爾同樣在澳網參賽名單中，但費德勒因休養膝傷缺席。

澳網 小威廉絲 納達爾

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