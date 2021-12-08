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羽球／相隔4年再代言手遊 戴資穎號召球迷「繼續戰」

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
《天堂M》邀請世界球后戴資穎擔任遊戲代言人。圖／天堂M提供
《天堂M》邀請世界球后戴資穎擔任遊戲代言人。圖／天堂M提供

已經前往西班牙備戰世錦賽的我國「世界球后」戴資穎，剛榮獲世界羽聯（BWF）年度最佳女運動員獎的殊榮，成為台灣羽壇第一人，場外暌違4年再度代言跨世代手遊《天堂M》，號召球迷一起「繼續戰」。

小戴2017年就曾為《天堂M》代言，當時她一頭俏麗短髮，穿著一身黑色勁裝搭配高跟鞋，當時彷彿彎弓射日的動作，展現野心也宣告對於奧運賽事的渴望；四年過去了，小戴在東京奧運帶回銀牌，這次廣告中也換上最自在熟悉的運動服，頭髮整理束起，紮著馬尾，手持球拍，更內斂也更自信。

戴資穎笑說，賽前消除緊張的小祕訣，除了聽音樂放鬆之餘，閒暇的時候也會和姊姊一起組隊打手遊，不過相較比賽，拍廣告反而比較緊張。她也分享自己在每次賽前的等待中，除了聽音樂，也會藉由打手遊來分散思緒。面對接下來的賽事，戴資穎充滿信心，正如同這次廣告台詞「努力從不白費，讓我們一起『再攻一城』」。

再度拍攝《天堂M》廣告，每一句台詞都象徵戴資穎一路走來的心路歷程，有過挫敗、失利，也曾想過放棄，但每次比賽環顧四週熱情支持的球迷，每一次的上場都不是一個人在戰鬥，除了藉由廣告台詞「是我們一起，實現了心中的天堂」向球迷喊話感謝之餘，面對接下來的世錦賽事，戴資穎更希望突破自己過往成績，無論是今年的比賽、明年的亞運，甚至是未來其他賽事，都能像《天堂M》的一樣「再四年也沒問題」。

《天堂M》廣告拍攝現場還原比賽情境 戴資穎奮力迎擊。圖／天堂M提供
《天堂M》廣告拍攝現場還原比賽情境 戴資穎奮力迎擊。圖／天堂M提供

戴資穎 世錦賽 亞運

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