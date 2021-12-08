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拳擊／備戰亞運前 林郁婷先拚碩士學位

中央社 / 台北8日電
原訂12月登場的拳擊世錦賽延至明年5月，台灣拳擊女將林郁婷（右2）8日說，近期正在準備論文，盼明年能拿到碩士學位，以專心備戰亞運。 中央社
原訂12月登場的拳擊世錦賽延至明年5月，台灣拳擊女將林郁婷（右2）8日說，近期正在準備論文，盼明年能拿到碩士學位，以專心備戰亞運。 中央社

原訂12月登場的拳擊世錦賽延至明年5月，台灣拳擊女將林郁婷儘管很想趕快回到國際賽場，但只能再等等，她今天說，近期正在準備論文，盼明年能拿到碩士學位，以專心備戰亞運

世界拳擊理事會WBC Asia銀腰帶冠軍賽為職業拳賽，2022年1月8日將在台北市花漾展演空間舉行，台灣頂尖拳擊好手洪嘉慶、利育哲將角逐頭銜，而東京奧運國手林郁婷今天現身賽事造勢記者會。

林郁婷現場分享一段接近職業賽的體驗經驗，她2013年拿下世青賽金牌後，2014年獲得體育署提供機會與運科團隊到美國交流，不但讓她一改過去飲食觀念，還與當地俱樂部選手進行拳擊交流賽，觀眾近距離歡呼和現場燈光氛圍，讓她直呼很新鮮，「自己也屬於人來瘋，很多人就很興奮」。

林郁婷原先規劃12月出征在土耳其舉行的世錦賽，但賽事受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響延到明年5月再戰，目前明年上半年除了世錦賽外，還將參加亞錦賽。

儘管東京奧運後首場國際賽暫時還無法成行，但林郁婷表示，訓練還是繼續進行，就讀文化大學研究所的她，現階段首要目標希望盡快完成碩士論文、並在明年拿到學位，屆時就能專心備戰明年9月登場的杭州亞運。

林郁婷 世錦賽 亞運

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