網球／不敵捷克年終球后 謝淑薇5度無緣最佳組合

生涯第5度入圍WTA年度最佳組合，我國網球「一姊」謝淑薇再度錯過年度獎項肯定，她和比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）不敵因今年法網、東奧和年終賽奪冠的年終球后捷克組合雷茨科娃（Barbora Krejcikova）／絲妮柯娃（Katerina Siniakova），連續3年入選都成遺珠。

今年共有6組選手入圍年度最佳組合，包括日本組合青山修子／柴原瑛菜，今年紅土賽季才開始搭檔的台比組合也入選，這已是謝淑薇第5度入圍；過去她曾在2013年、14年、19年和去年入圍，但都沒能獲得最後肯定。

第5度角逐最佳組合，謝淑薇還是沒能敵過捷克組合；這已是雷茨科娃／絲妮柯娃第2度獲獎，兩人也曾在2018年摘下年度最佳組合，今年除在法網摘下聯手第3座大滿貫，年終大賽又登頂，絲妮柯娃將以「年終球后」身分迎接新賽季。

年終球后捷克組合雷茨科娃、絲妮柯娃收下WTA年度最佳組合獎項。 路透社

今年也成雷茨科娃豐收年，她法網包辦雙冠，年終獎項除摘下最佳組合，另獲得年度最佳進步獎。

另外獎項部分，澳洲「世界球后」芭蒂（Ashleigh Barty）第2度獲得年度最佳球員肯定，美網驚奇摘冠的英國小將瑞度卡努（Emma Raducanu）年度新人獎，罹癌重回賽場的西班牙娜瓦羅（Carla Suarez Navarro）獲得東山再起獎。