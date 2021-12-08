拳擊／WBC Asia銀腰帶冠軍賽1月登場 利育哲再戰洪嘉慶

台灣拳擊運動與拳擊比賽推廣公司「頂尖團隊智權有限公司」將於明年1月8日舉行WBC Asia銀腰帶冠軍賽，並由國內兩名拳擊好手帝王鷹洪嘉慶出戰拳將利育哲，這也將是兩人繼今年全運會後再一次在擂台上碰頭，兩人也在今天的記者會上先進行陣前叫囂，希望帶給國內拳迷一場精彩賽事。

這次的WBC Asia銀腰帶冠軍賽，是國內繼2019年後再一次獲資格舉辦國際腰帶等極大賽，其中有帝王鷹稱號的洪嘉慶，兩年前就在東太平洋職業青年拳王金腰帶爭奪戰中擊敗泰國選手馬杜雅，將冠軍腰帶留在台灣。

不過這次WBC Asia銀腰帶冠軍賽，洪嘉慶將碰上同樣有5年職業拳擊資歷，在2017年成為台灣首位打入WBO職業拳賽拳手的利育哲，雙方今年全運會在首輪就曾碰頭，讓利育哲笑稱是「拳王前哨戰」，最終他也以4：1擊敗洪嘉慶，並完成全運會生涯第五冠。

受到疫情影響，利育哲與洪嘉慶都已經一年多沒有打職業賽，不過對於這次的銀腰帶冠軍賽冠軍賽，兩人都是勢在必得，其中將是首次在國內打職業賽的利育哲也預計會邀請家人到場觀賽，他說：「家人都沒有看過我打職業賽，雖然他們可能還是會擔心，但還是希望他們能來。」

談到全運會兩人的交手，洪嘉慶與利育哲都直言僅打三回合的業餘賽與十回合以上的職業賽，不論是在節奏或是策略上差異都相當大，兩人目前也都針對對方的特性進行調整，洪嘉慶說：「現在我已經慢慢把自己拉回到職業賽的節奏，肯定會跟全運會有不一樣的感覺，相隔兩年，希望能再一次拿下勝利。」