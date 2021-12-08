聽奧代表隊決選日登場 女子標槍許安誼輕鬆達標 

我國參加第24屆夏季達福林匹克運動會的代表隊聯合決選賽在7日正式展開各項賽程，首日進行的包含田徑（田賽）、男子桌球、羽球、網球、保齡球、射擊（空氣手槍）以及男子籃球等運動項目，老將新秀同場發揮，各有所長。

田徑田賽項目，受到眾多矚目的世界聽障女子標槍紀錄保持人許安誼，因訓練周期來到體能期，屬於調整狀態，加上比賽現場不時吹著冷冽的寒風，在教練羅仁駿的場邊指導之下，投擲成績逐步攀升，最終仍以44公尺05的成績坐收，輕鬆達標。

桌球場上，男子桌球隊是我國聽障運動代表隊中實力最整齊也是競爭最激烈的運動項目之一，首日賽畢前兩輪，由聽奧四朝老將楊榮宗率先取勝，繼續朝向他個人的第五屆聽奧邁進；中生代好手王顗翔則在下午的次輪賽事中辛苦勝出。今天還有兩輪淘汰賽事，預料競爭將更加激烈。

網球比賽中，男子組雖有年輕小將紀泓志與郭載元奮力挑戰，最終仍不敵經驗豐富、球技嫻熟的王俊偉；女子組仍是由何秋美與林家文齊領風騷。

羽球青年男子好手鄭成鼎球技越趨成熟，首日賽程未嘗敗績，在單循環決賽中積分暫居領先；女子組范榮玉首日連奪三勝，地主現任世界聽障球后沈彥汝也未逢敵手，8日將上演雙球后的台灣內戰，精彩可期。

射擊近年表現最穩定的我國三屆聽奧女將高雅茹不僅拿下女子組第一名，也順利達標跨過聽奧門檻；男子組則是中生代戰將廖瑞友小勝新秀許明睿，成績雙雙達標攜手前進聽奧。

至於我國獎牌庫保齡球項目，賽完前六局，男子組由謝盛福及林呈恩暫時領先；女子組則是林雅琴與王玉琴分別暫居一、二名。

首日賽程結束後，今天將有田徑（徑賽）、游泳、保齡球、男子籃球（對亞東技術學院）、空手道、跆拳道、男子桌球、羽球及射擊（步槍）等項目比賽接著進行，選手續拚聽奧參賽門票。