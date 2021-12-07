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卡丁車／年終賽史上最年輕 11歲曾承康還有F1車手夢

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
11歲的曾承康（左）將代表我國參加RMC卡丁車年終賽。圖／曾文培提供
11歲的曾承康（左）將代表我國參加RMC卡丁車年終賽。圖／曾文培提供

8歲首度接觸卡丁車運動後就一頭栽入賽車世界，年僅11歲的曾承康將在後天啟程巴林參加RMC卡丁車年終賽（RMC Grand Final），成為此賽事我國史上年紀最小的參賽車手，他表示這次不僅目標站上頒獎台，也希望與各國車手交流後，將技術帶回國內跟隊友分享。

從小就對超跑品牌如數家珍的曾承康，8歲時在父親曾文培與好友姚元浩的帶領下首度接觸卡丁車，對於車子充滿興趣的他更決定身體力行，向父親要求想出場嘗試駕駛。

談到第一次開卡丁車的狀況時，曾承康透露原本以為只要踩油門、煞車和轉彎，沒想到上車後就發生了在原地打轉的狀況，讓他對於卡丁車更加好奇，「開了一、兩天，就很喜歡它的速度感。並瞭解到除了煞車、轉彎、踩油門，還有很多小技巧要學習，甚至還要跟技師溝通車子的狀況。」

對於兒子的決定，曾文培坦言一開始跟所有家長一樣，都會擔心卡丁車是否有受傷的風險，不過在長時間的了解後他也明白，因為車手比一般人更知道車子的極限在哪，反而更不容易失控，且還能培養孩子獨立思考的能力，「因為在賽車場上，沒有人能幫得了你，比賽中發生狀況也只有自己想辦法解決。」

曾承康也從一開始是賽車場上年紀最小的車手，到去年就取得卡丁車年終賽門票，但最後因為疫情賽事取消，今年他再度取得國內小童組積分第一名的位置，將在9日與另外三位車手一同啟程巴林，希望成為我國史上第二位闖進年終賽決賽的選手。

儘管國內賽車風氣與環境仍有不小進步空間，曾承康直言心中有著成為F1車手的夢想，希望有朝一日能變成像偶像漢米爾頓（Lewis Hamilton）的車手，他的夢想也獲得家人的支持，曾文培說：「我總是跟孩子說，做父母的只能支持你，但路要走多遠就是你自己的選擇，如果他未來還是對此抱持興趣並願意堅持，我們也會鼓勵他到國外繼續學習。」

將於巴林薩基爾登場的RMC卡丁車年終賽，是由「世界小型賽車聯盟」（CIK／FIA）所認證的世界級賽事之一，為目前卡丁車世界錦標賽涵蓋參賽國家最多的卡丁車賽，由全球各區域國家賽車協會（ASN）選拔車手代表參賽，共有60多國、380位車手，依照大人、小童及不同車型等條件分成6組，平均一組有多達50至百餘輛齊聚競賽，是競爭相當激烈、具有代表性的卡丁車比賽。

11歲的曾承康將代表我國參加RMC卡丁車年終賽。圖／曾文培提供
11歲的曾承康將代表我國參加RMC卡丁車年終賽。圖／曾文培提供
11歲的曾承康將代表我國參加RMC卡丁車年終賽。圖／曾文培提供
11歲的曾承康將代表我國參加RMC卡丁車年終賽。圖／曾文培提供

F1 漢米爾頓

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