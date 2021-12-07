快訊

馬斯克大賣股特斯拉股票 為何持股不減反增？

獨／警察「聖經」大修訂 避免性侵被害人遭二次傷害最有感

運產條例修法通過 林鴻道：創造體育發展榮景

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
林鴻道。圖／中華奧會提供
林鴻道。圖／中華奧會提供

攸關體育界發展甚鉅的「運動產業發展條例」部分條文，今天經立法院三讀通過，為運動產業注入新活血，中華奧會主席林鴻道聞訊深感振奮與欣慰，感謝政府重視運動及體育發展的用心與決心。

林鴻道長期以來十分關心本法案的進度，不時向政府提出建言。11月22日更邀集立法院副院長、中職會長蔡其昌率領PLG執行長陳建州、T1聯盟會長錢薇娟、東京奧運舉重金牌選手郭婞淳、射箭國手湯智鈞、「台灣巨砲」陳金鋒等體育界人士，一起赴立院拜會各黨團為體育界請命，呼籲儘速通過「運動產業發展條例」第26條之2修法，增訂企業捐助運動產業的抵稅額度，提升企業擴大參與體育的誘因。

林鴻道深慶一切努力終於開花結果，立法院會今天三讀修正通過「運動產業發展條例」部分條文，其中新增第26-2條明定教育部為促進職業或業餘運動業及重點運動賽事的發展，得設置專戶，辦理營利事業捐贈有關事宜，用於發展職業或業餘運動及相關賽事。

林鴻道代表體育界感謝立法院通過這個修正案，他特別強調此次修法對體育界非常重要，有了企業資源的投入與贊助對於發展職業、業餘運動或相關賽事有很顯著的幫助，因為僅靠政府的幫助，力量還是有限，需要各界共同的支持與協助。如今政府提供企業優惠與誘因，大力支持體育發展，定能為選手爭取更好的環境與資源，創造體育發展的榮景。

錢薇娟 郭婞淳 舉重

延伸閱讀

PLG／聯盟贊助最大戶 夢想家看好運產條例修正通過

「全明星籃球賽」男星被點名！錢薇娟親曝勝負關鍵

兒女苦等福原愛團圓 江宏傑熬過婚變認「現在很OK」

張蘭亂爆陳建州打人　刪道歉影片改PO業配片狂撈6千萬

相關新聞

羽球／陳雨菲落選最佳女運動員 陸媒酸：看不出戴資穎更出色

世界羽聯上週末公佈2020-2021年度各獎評選結果，其中最佳女運動員獎落在我國選手戴資穎手中，對此中國球迷感到相當不滿，認為無論從大賽成績看還是公開賽奪冠次數看，戴資穎都無法與陳雨菲平起平坐。 中

卡丁車／年終賽史上最年輕 11歲曾承康還有F1車手夢

8歲首度接觸卡丁車運動後就一頭栽入賽車世界，年僅11歲的曾承康將在後天啟程巴林參加RMC卡丁車年終賽（RMC Grand...

第二次擊劍排名賽 吸引近110餘名選手競技

110年全國第二次擊劍排名賽，三天的賽程在板樹體育館舉行，5日圓滿落幕。 第三天男子銳劍的賽程共吸引了超過110位選手的參賽，最後由台南Winnie擊劍運動空間莊博宇拿下冠軍，亞軍則是國立體育大學鄭

運產條例修法通過 林鴻道：創造體育發展榮景

攸關體育界發展甚鉅的「運動產業發展條例」部分條文，今天經立法院三讀通過，為運動產業注入新活血，中華奧會主席林鴻道聞訊深感...

網球／澳網打不打？約克維奇ATP盃先參戰

塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）明年是否會到墨爾本挑戰澳網衛冕，目前仍是未知數，但今天公布的...

澳網／疫情影響身心 美網前冠軍不參賽

年度第一場網球大滿貫澳網倒數計時，但加拿大好手安德里斯庫（Bianca Andreescu）今天透過社群平台發表聲明，確...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。