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羽球／陳雨菲落選最佳女運動員 陸媒酸：看不出戴資穎更出色

聯合新聞網 / 綜合報導
戴資穎獲得BWF年度最佳女運動員獎，中國球迷相當不滿。 圖／勝利體育提供
戴資穎獲得BWF年度最佳女運動員獎，中國球迷相當不滿。 圖／勝利體育提供

世界羽聯上週末公佈2020-2021年度各獎評選結果，其中最佳女運動員獎落在我國選手戴資穎手中，對此中國球迷感到相當不滿，認為無論從大賽成績看還是公開賽奪冠次數看，戴資穎都無法與陳雨菲平起平坐。

中國「新民晚報」報導，世界羽聯此次評選週期是2019年11月1日到2021年10月31日，在這段時間內，陳雨菲共獲得了7次冠軍，其中包含在奧運擊敗戴資穎，反觀小戴卻只拿兩次冠軍，因此中國球迷紛紛替陳雨菲喊冤，稱沒有道理小戴能在該獎項中取得優勢。

至於選擇戴資穎的理由，世界羽聯的頒獎詞表示:「戴資穎獲得2020年全英公開賽冠軍，並在2021年1月的亞洲賽季三站比賽收穫頗豐，全部進入了決賽，最後獲得總決賽冠軍和兩站公開賽亞軍。此外，她還在東京奧運會上闖入決賽，和陳雨菲進行了一場精彩的比賽。」

雖然世界羽聯已經給出明確的理由為何小戴能獲選最佳女運動員，但中國「新民晚報」仍不滿寫下，「在世界羽聯的回應當中，其實也看不出戴資穎這兩年比陳雨菲更出色。」

世界羽聯今公布最新一週世界排名，戴資穎依舊穩居女單第一寶座，世界球后週數累積至193週史上最久，繼續堆高「小戴障礙」。

小戴 東京奧運

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