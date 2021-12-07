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網球／澳網打不打？約克維奇ATP盃先參戰
塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）明年是否會到墨爾本挑戰澳網衛冕，目前仍是未知數，但今天公布的ATP盃名單，小約名字名列其中，為挑戰破紀錄的21座大滿貫埋下伏筆。
ATP盃是以國家為單位的團體賽，總獎金1000萬美金，賽事明年1月1日到9日在雪梨兩座場館登場，是17日登場的澳網前熱身賽；大會今天公布參賽名單，世界前20名的好手有18人名列其中，小約坐鎮的塞爾維亞更列頭號種子，唯二缺席的球星是「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）和修養膝傷的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）。
納達爾雖缺席ATP盃，但他先前受訪曾提到，會參加本月在阿布達比登場的表演賽，澳網前也會在打一站熱身賽；小約則是因拒絕透露是否接種新冠肺炎疫苗，讓尋求澳網連霸之路增添許多變數。
澳網日前已宣布，所有球員必須完全接種新冠肺炎疫苗才能參賽，還讓小約父親罵大會規定是「勒索」球員，自家兒子很可能不會參賽。
ATP盃衛冕冠軍是剛在聯邦盃登頂的俄羅斯隊，塞爾維亞則是去年冠軍隊伍。
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