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澳網／疫情影響身心 美網前冠軍不參賽

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
加拿大好手安德里斯庫。 路透
加拿大好手安德里斯庫。 路透

年度第一場網球大滿貫澳網倒數計時，但加拿大好手安德里斯庫（Bianca Andreescu）今天透過社群平台發表聲明，確定明年初不會到墨爾本參賽。

21歲的安德里斯庫2019年摘下美網冠軍，但今年賽季成新冠肺炎重災戶，今年4月起就因疫情錯過多場比賽，世界排名從最高的第5位下滑到目前的46名。

安德里斯庫透過推特發表澳網不參賽的聲明，她表示今年有太多時間花費在隔離，「這影響我非常大，生理和心理都是。」她還透露，自己祖母也因染上肺炎在加護病房好幾周時間，摯親健康狀況也造成自己很大打擊。

「很多日子，我覺得自己都不像自己了，尤其是在訓練或比賽時，我覺得我像把全世界都抗在肩膀上。」安德里斯庫表示，周遭的動盪和悲傷讓自己也付出代價，因此決定2022年賽季不從澳洲開始，將時間花在訓練和準備新賽季上。

澳網今年年初舉行時，所有選手都被要求在旅館隔離兩周；明年賽事預計1月17日登場，目前規定是選手若有完全接種就不用隔離或是處在「泡泡」中。

安德里斯庫 澳網 美網

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