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影／競技疊杯線上亞洲賽開戰 台灣首日勇奪8金

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導
新北市竹林中學張伃汝在競技疊杯線上亞洲盃奪得1面金牌。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供
新北市竹林中學張伃汝在競技疊杯線上亞洲盃奪得1面金牌。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供

由新加坡主辦的2021競技疊杯線上亞洲盃4日起跑，共有11個國家參賽，台灣代表隊昨天一舉拿下8面金牌，尤其桃園市的選手表現最亮眼；「國際大挑戰」接力賽則打敗宿敵韓國擠進四強。本周末還有2天決賽，更多菁英國手將上場爭金奪銀，令人期待。

疊杯是近年讓台灣在國際發光發熱的競技項目，不僅每年都能拿到許多獎牌，更屢屢刷新世界紀錄。可惜受到疫情影響，WSSA世界競技疊杯總會已連續第二年將亞洲盃、世界盃改為線上比賽，但台灣選手的奪牌狠勁不受影響，仍然屢創佳績。

疊杯主要由「3-3-3」、「3-6-3」、「CYCLE」三個單項再變化個人、雙人、團體計時接力等競賽項目，本屆亞洲賽連續2個周末共4天透過網路連線競賽，台灣派出87名由各縣市選拔的國手代表出賽，與各國共428名選手競逐獎牌。

4日預賽由每個選手以錄製影片方式，送交大會審核資格，5日開始線上競技先比「個人徒手Cycle」單淘汰賽，台灣一舉奪下8面金牌，當中除了台北市鄢丞佑、新北市張伃汝，其餘6名選手王宥洛、沙瑪巴紹、以及張家欣、黃宥凱、陳品羽、吳宇澤，全部來自桃園市，後4人更是第一次選上國手就在國際賽奪金。

尤其年紀最小的張家欣還在就讀幼兒園，目前是6歲以下女生組個人3-6-3及CYCLE的世界紀錄保持人，被視為明日之星。賽德克族莎瑪巴紹，目前為11-12歲女生組個人三項世界紀錄保持人、信義國中鄢丞佑則是國內的個人3-3-3及Cycle不分齡紀錄保持人，號稱台灣最快男子選手，2人也都不負眾望拿金牌。

昨天還有以國別互相競爭的「國際大挑戰」接力賽，共10隊參加，台灣派出陳晏佐、鄢丞佑、張瑜庭、陳芊靜、莎瑪巴紹、張伃汝，首戰遇到澳洲棄賽、再勝韓國隊，直接晉級四強，12日將先和馬來西亞角逐勝部第一，若能順利過關，再和敗部優勝隊伍競逐金牌。

11日各項決賽，台灣隊將精銳盡出；當天還有「Stack Out表演賽」，各國按例推派最強男、女選手上台，台灣男生代表陳晏佐，是13-14歲男生組個人3-6-3台灣紀錄保持人。

女生代表為「疊杯小甜心」張瑜庭，從小就是獎牌掠奪者，幾乎年年國際賽貢獻金銀數最多，目前仍保有7項世界紀錄，氣場超強大，今年她已經12歲就讀國一，將首次代表台灣站上國際賽的Stack Out擂台，令人期待。

年紀最小的國手張家欣（右）還在就讀幼兒園，目前是6歲以下女生組個人3-6-3及CYCLE的世界紀錄保持人；姐姐張天馨（左）也是國手。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供
年紀最小的國手張家欣（右）還在就讀幼兒園，目前是6歲以下女生組個人3-6-3及CYCLE的世界紀錄保持人；姐姐張天馨（左）也是國手。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供
新加坡主辦的亞洲盃，其中「國際大挑戰」接力賽共10隊參加，台灣已進入４強。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供
新加坡主辦的亞洲盃，其中「國際大挑戰」接力賽共10隊參加，台灣已進入４強。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供
賽德克族女孩莎瑪巴紹，目前為11-12歲女生組個人三項世界紀錄保持人，亞洲賽首日不負眾望先拿1面金牌。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供
賽德克族女孩莎瑪巴紹，目前為11-12歲女生組個人三項世界紀錄保持人，亞洲賽首日不負眾望先拿1面金牌。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供

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