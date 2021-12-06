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IOC與彭帥再通話 德運動員協會：不能證明她安全

中央社 / 柏林6日綜合外電報導
中國女網球星彭帥現在是否安全，受到全球關注。 美聯社
中國女網球星彭帥現在是否安全，受到全球關注。 美聯社

中國女網球星彭帥現在是否安全，受到全球關注，德國獨立頂尖運動員組織「德國運動員協會」呼籲國際奧林匹克委員會（IOC）提出相關證據，並要求對她的處境進行獨立調查。

路透社報導，彭帥11月初在社群媒體上貼文指控中國前國務院副總理張高麗曾性侵她，隨後消失近3個星期。

2018年退休的張高麗與中國政府皆未評論彭帥的指控，在嚴格審查的中國網路上也無法直接討論此事。

彭帥曾高居女雙世界球后，在她的遭遇與其他選手的安全產生疑慮後，世界女子職業網球協會（WTA）上週宣布即刻暫停在中國的賽事。

國際奧會於11月21日首度與彭帥通話，而在WTA作出上述決定後，國際奧會表示已與她二度視訊通話。

德國運動員協會（Athleten Deutschland）表示，國際奧會的聲明未「提供證據證明彭帥是否真的安全、是否能自由作決定，以及是否能免受脅迫和審查表達自我」。

協會並讚揚WTA力挺彭帥，表示國際奧會應該遵循這種榜樣，應該「把保護（受傷害的）倖存者擺在政經考量之上」。

德國運動員協會也呼籲獨立調查這起事件。

北京將於明年2月主辦2022冬季奧運，全球人權團體與其他組織紛紛以中國人權紀錄不佳為由，要求抵制冬奧

德國運動員協會也要求國際奧會把保護運動員擺第一，同時應確保北京冬奧參賽選手的安全。

冬奧

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