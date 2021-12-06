拳擊／銅牌選手黃筱雯返母校蘭州國中 到餐廳總被老闆認出

2020東京奧運打下拳擊史上第一面獎牌的選手黃筱雯，近日返回母校蘭州國中，專業指導學弟妹，並分享運動生涯經驗。黃筱雯表示，國中加入體育班，在教練的建議下，開始踏入拳擊的世界，她特別感謝國、高中階段，因為教育局及體育局每年給予資源，讓學生選手可以實現夢想。

東京奧運參加51公斤級的黃筱雯，全運會剛完成54公斤級3連霸，尤其取得奧運銅牌後，黃筱雯坦言有壓力，但就慢慢去調適，做好自己本份。也由於知名度提升不少，過去常去的餐廳都會被老闆認出，也多了些粉絲，不過她不太受外界影響，最重要是自己心裡那一關。

她說，能夠成功往往是「自律」成為她內建標準配備，面對密集賽程，她以賽代訓，每個月都有一場，也是因為疫情，之前比賽都延到後半年，目標就是都打完，把水準打出來，迎接世錦賽學習不要把成績看太重。

黃筱雯說，國中加入體育班，在教練的建議下，開始踏入拳擊的世界；國中時期與其它同儕相比無特別突出，但本著相信教練劉宗泰對拳擊訓練的堅持，依教練指導扎實基礎練習，在2012年全中運獲得個人首面金牌，展開其拳擊未來路線之開端。

黃筱雯說，她一度曾考慮為分擔家計，想要選擇技職學一技之長，但最後還是接受師長的建議進入育成高中繼續訓練。在升上高中第一場全國賽（總統盃）以一分之差落敗，低潮了一整年未參加比賽，當時教練劉宗泰鼓勵她參加國手選拔，才沒有因此畫下拳擊生涯的休止符。

黃筱雯說，她特別感謝國、高中階段，因為教育局及體育局每年給予資源，讓國高中學生擔任選手時期，除了有完善的訓練設備與課業兼顧，更能夠實現夢想。

教育局表示，各學層辦理體育班學校計有84校，體育班班級數總計有229班，另外，蘭州國中編列明年(111年)整建活動場環境改善762萬元的預算經費，未來將建置更優質的訓練環境。