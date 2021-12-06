自行車／年末好消息 杜志濠加盟義大利職業車隊

2021年賽季繳出亮眼成績單的自行車名將黃亭茵、馮俊凱、蕭美玉、杜志濠，今天在品牌慶功宴上難得合體，除分享新年目標和計畫，「濠小子」杜志濠更宣布加盟義大利Cycling Team Friuli富予力職業隊的好消息。

美利達自行車鄭文祥副總經理分享，馮俊凱7年前加盟美利達藍波車隊後，車隊就希望看到「下一個阿凱」，很開心今年迎接「濠小子」加入，「高興我們有這個緣份，能和Sergio杜志濠一起站在這裡，濠小子也可望在2023年，進入美利達旗下的巴林勝利一級職業車隊。」

成為美利達新成員的杜志濠回憶說，2017年當品牌籌辦「next CK計畫」時彼此就曾接洽，今年8月再度聯繫上，「知道他們能再延續我旅歐的夢想，持續縮短台灣與歐洲之間的差距，讓我再次燃起希望，對我來說這是一個非常好的機會。」他也提到，2022年近程目標會是亞錦賽的個人計時賽，希望奪冠並取得9月杭州亞運的資格，「再來就是希望回到旅歐戰場後，盡可能爭取到出賽的機會，持續精進自己、提升自己的能力。」

邁入頂級車隊的第8個賽季的馮俊凱也以學長身份，看好杜志濠加盟Cycling Team Friuli富予力職業隊，阿凱說：「歡迎Sergio加入美利達的大家庭，大家也看到他這兩年確實進步很多，加上之前就已經有在歐洲待過，這個時間點他是最適合進來，朝向一級車隊繼續前進的人選。」