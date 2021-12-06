桌球／心被撕碎！陸媒專訪福原愛 稱日本又被中國踹開
中國大陸媒體報導，福原愛日前接受《中新社》專訪，他讚賞中國隊的桌球選手人數、實力都非常深厚，也坦言日本的桌球實力似乎趕不上中國：「有時候覺得實力越來越近，有時候又覺得被一下踹開。」
桌球世錦賽落幕，日本隊奪下2銀1銅，桌球強權中國「5金行」雖未開成，但仍包辦4金1銀。相比賽前伊藤美誠和日本桌球協會訂下的奪金目標，本屆世錦賽的日本隊似乎有些差強人意。福原愛表示，自伊藤美誠／水谷隼拿下奧運混雙金牌後，日本一直想再拿座世界冠軍，本屆世錦賽前也積極備戰，選手們都背負很大壓力。
對於桌球界的中、日對抗，福原愛心繫日本，但又覺得中國太強大：「有時候覺得實力越來越近，有時候又覺得被一下踹開。比如我這次贏了丁寧，下一次緊接著就被研究，那時就覺得有一種『心被撕碎』的感覺。」
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