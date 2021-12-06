聽奧／3日決選今登場 11歲小網將拚國手

歷經半年培訓，我國參加2022年巴西‧南卡西亞斯第24屆夏季達福林匹克運動會（Summer Deaflympics，簡稱聽障奧運）培訓隊昨天齊聚台北凱達大飯店，參加為代表隊決選賽舉行的聯合開幕式及技術會議，主管我國聽障運動業務的教育部體育署全民運動組呂組長忠仁親臨會場為選手及教練加油打氣，勉勵選手拿出最好的表現，爭取代表我國參加聽障運動最高殿堂的門票。

第24屆夏季聽障奧運會原訂今年12月在巴西南部城市南卡西亞斯舉行，但受新冠肺炎疫情影響，主辦國巴西及國際聽障運動總會（ICSD）年初共同發布訊息，將賽會延到明年5月舉行，我國聽障運動團隊因此將原規劃的參賽任務調整為長達半年的培訓計畫。

國立體育大學為決選賽提供大部分的競賽場地，校長邱炳坤到場表達學校對聽障運動全力支持的態度；他表示，學校與協會是最佳夥伴，期許選手們發揮潛能，爭取佳績。

11種競賽的決選賽今天起一連3天在台北市、新北市及桃園市等地舉行，共有教練及選手計140餘人參加，將產生代表我國參加第24屆夏季聽障奧運會的代表團隊，並於年後展開下一階段的高強度訓練。

肩負我國選拔、訓練及參賽組團任務的中華民國聽障者體育運動協會，以準國家隊的規格籌畫本次決選賽，有別於以往各單項運動種類選拔賽個別辦理的方式，本次以國家代表團隊參加國際賽的模式接待培訓隊教練及選手，辦理安排入住星級飯店及餐食、交通接駁、手語翻譯服務、隨隊防護員以及運動禁藥檢測等措施，全面提升服務規格，這項計畫也受到教育部體育署的支持及重視，讓教練及選手備感尊榮，也提前感受賽前的備戰氛圍。