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羽球／全運會金牌參戰！大專超級盃8日燃戰火

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
全大運女雙項目封后的李佳馨成參賽亮點。圖／中華羽協提供
全大運女雙項目封后的李佳馨成參賽亮點。圖／中華羽協提供

羽壇年度壓軸大賽「DAIKIN大專羽球超級盃」8日到10日將在台北體育館開打，參賽陣容包含今年在全大運包辦男女團冠軍的北市大、有國手搖籃之稱的國立體大、台灣師大、高雄大學、台灣體大等羽球名校，爭奪校際最強名校之稱。

DAIKIN大專羽球超級盃不僅參賽陣容堅強，更是繼全大運後規模最大、榮耀最高的大專羽球盛會，比賽組別分為團體賽與3對3賽事，將由愛爾達、Yahoo運動、達克運動共同轉播。

除了吸引來自全國大專院校羽球隊參賽，選手名單更大有來頭，包含今年全大運和全運會女雙封后的李佳馨、全大運男單封王的蘇力揚、台灣男雙未來之星邱相榤／廖晁邦，在國際賽事嶄露頭角的李佳豪、葉宏蔚等球星也報名參戰，讓這場大專羽球超級盃星光閃閃。

DAIKIN大專羽球超級盃由中華民國羽球協會主辦、世界第一的DAIKIN大金空調獨家冠名贊助，今年已是第二屆舉辦，組別上不僅有常見的團體賽，主辦單位更是設立「超級3對3」比賽，包含甲組、乙組，還有分男女賽事，並採用5戰3勝的11分賽制，期望隨著賽制的變化巧思，讓參賽選手及球迷們享受極速羽球帶來的熱血快感。

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