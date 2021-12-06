快訊

全國前20「科學家」臨床醫師榜行榜出爐 台大無愧龍頭

林秉樞移送時「嘴巴失控」狂自清 新北檢被質疑管不動回應了

羽球／征戰世錦賽 戴資穎瞄準獎牌、麟洋重振旗鼓

中央社 / 台北6日電
戴資穎（中）與李洋（左）、王齊麟分別前往西班牙征戰世錦賽。 聯合報系資料照／記者陳嘉寧攝影
戴資穎（中）與李洋（左）、王齊麟分別前往西班牙征戰世錦賽。 聯合報系資料照／記者陳嘉寧攝影

羽球世界球后戴資穎昨天深夜在臉書發文分享，搭機前往西班牙，備戰12日開打的世界羽球錦標賽，過去未能突破8強關卡的她，將力拚個人首面獎牌。

戴資穎今年東京奧運拿下羽球女單銀牌後，選擇留在台灣訓練，面對世錦賽將於12日至19日在西班牙登場，戴資穎昨晚在臉書分享搭機前照片，準備迎接4個多月以來首戰。

戴資穎趁搭機前的空檔，逗趣地用雙手愛心手勢和自己的廣告看板合照，她也在Instagram留言向粉絲說晚安。

戴資穎過去征戰世錦賽，5度在8強止步，這次除了尋求打破8強魔咒外，還瞄準個人首面獎牌；而在東京奧運金牌戰擊敗戴資穎的中國名將陳雨菲這次世錦賽則因受傷缺陣。

名列大會頭號種子的戴資穎首輪輪空，次輪將出戰俄羅斯女將柯塞茲卡亞（Evgeniya Kosetskaya）與西班牙選手艾蘇門迪（Clara Azurmendi）之間的勝方，8強可能會遭遇到上屆世錦賽金牌、印度名將辛度（Pusarla V. Sindhu）。

另外，東京奧運羽球男雙金牌組合「麟洋配王齊麟李洋近期透過以賽代訓調整狀況，面對挑戰年終賽衛冕失利，王齊麟昨天在臉書發文也難掩失落，在調適好心情後，「麟洋配」昨天已從印尼啟程飛往西班牙。

戴資穎 世錦賽 羽球 麟洋配 王齊麟 李洋

延伸閱讀

羽球／戴資穎重返賽場！遠征西班牙世錦賽 盼破「八強魔咒」

羽球／不滿戴資穎擠下陳雨霏獲獎 「小粉紅」玻璃心碎滿地

羽球／我國史上第一人 戴資穎獲BWF最佳女運動員

羽球／陳雨菲將缺席 戴資穎力拚世錦賽首金

相關新聞

羽球／戴資穎重返賽場！遠征西班牙世錦賽 盼破「八強魔咒」

我國世界球后戴資穎今天凌晨搭機前往西班牙參加2021年世界羽球錦標賽，而這也是小戴在東京奧運結束後，重返國際賽場的第一站，期望他能帶著個人在奧運的最佳成績，突破世錦賽的「八強魔咒」。

游泳／瀨戶大也華裔妻出演日劇 遭日網友唾棄：外行人

本知名泳將瀨戶大也妻子馬淵優佳在日劇《日本沉沒》中飾演中文翻譯，對於這個角色，馬淵表示頗有感觸，不過據日本媒體《體育報知》報導，許多日本網友對此在社群平台表達不滿：「一看到馬淵優佳就會想起瀨戶大也，所以覺得很噁心」、「外行人」。

拳擊／銅牌選手黃筱雯返母校蘭州國中 到餐廳總被老闆認出

2020東京奧運打下拳擊史上第一面獎牌的選手黃筱雯，近日返回母校蘭州國中，專業指導學弟妹，並分享運動生涯經驗。黃筱雯表示...

自行車／年末好消息 杜志濠加盟義大利職業車隊

2021年賽季繳出亮眼成績單的自行車名將黃亭茵、馮俊凱、蕭美玉、杜志濠，今天在品牌慶功宴上難得合體，除分享新年目標和計畫...

桌球／心被撕碎！陸媒專訪福原愛 稱日本又被中國踹開

中國大陸媒體報導，福原愛日前接受《中新社》專訪，他讚賞中國隊的桌球選手人數、實力都非常深厚，也坦言日本的桌球實力似乎趕不上中國：「有時候覺得實力越來越近，有時候又覺得被一下踹開。」

聽奧／3日決選今登場 11歲小網將拚國手

歷經半年培訓，我國參加2022年巴西‧南卡西亞斯第24屆夏季達福林匹克運動會（Summer Deaflympics，簡稱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。