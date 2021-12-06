羽球／征戰世錦賽 戴資穎瞄準獎牌、麟洋重振旗鼓

羽球世界球后戴資穎昨天深夜在臉書發文分享，搭機前往西班牙，備戰12日開打的世界羽球錦標賽，過去未能突破8強關卡的她，將力拚個人首面獎牌。

戴資穎今年東京奧運拿下羽球女單銀牌後，選擇留在台灣訓練，面對世錦賽將於12日至19日在西班牙登場，戴資穎昨晚在臉書分享搭機前照片，準備迎接4個多月以來首戰。

戴資穎趁搭機前的空檔，逗趣地用雙手愛心手勢和自己的廣告看板合照，她也在Instagram留言向粉絲說晚安。

戴資穎過去征戰世錦賽，5度在8強止步，這次除了尋求打破8強魔咒外，還瞄準個人首面獎牌；而在東京奧運金牌戰擊敗戴資穎的中國名將陳雨菲這次世錦賽則因受傷缺陣。

名列大會頭號種子的戴資穎首輪輪空，次輪將出戰俄羅斯女將柯塞茲卡亞（Evgeniya Kosetskaya）與西班牙選手艾蘇門迪（Clara Azurmendi）之間的勝方，8強可能會遭遇到上屆世錦賽金牌、印度名將辛度（Pusarla V. Sindhu）。

另外，東京奧運羽球男雙金牌組合「麟洋配」王齊麟與李洋近期透過以賽代訓調整狀況，面對挑戰年終賽衛冕失利，王齊麟昨天在臉書發文也難掩失落，在調適好心情後，「麟洋配」昨天已從印尼啟程飛往西班牙。