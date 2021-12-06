羽球／戴資穎重返賽場！遠征西班牙世錦賽 盼破「八強魔咒」

我國世界球后戴資穎今天凌晨搭機前往西班牙參加2021年世界羽球錦標賽，而這也是小戴在東京奧運結束後，重返國際賽場的第一站，球迷期望她能帶著個人在奧運的最佳成績，突破世錦賽的「八強魔咒」。

戴資穎昨晚在IG發文寫下：「啟程，大家晚安，我去機上睡了。」並放上小戴團隊與自己的廣告看板合照，看板上則勵志地寫著：「樂在其中，才會無敵精彩。」

原本除舉辦夏季奧運的年份外，羽球世錦賽每年舉辦一次，不過由於2020年東京奧運順延至今年舉辦，導致奧運與世錦賽同一年出現。戴資穎在東奧拿下銀牌後，經過4個多月休整，接下來即將重返國際賽場，許多球迷也湧入貼文紛紛替她加油打氣。

本屆世錦賽將在12日於西班牙點燃戰火，戴資穎為大會頭號種子可直接晉級次輪。攤開小戴過往參加世錦賽的成績，2011年首度參賽後來退賽，2013、14、15、18、19年都止步八強，2017年則是為了參加台北世大運放棄世錦賽。這回戴資穎的首要目標就是打破以往的「八強魔咒」，力拚奪牌。