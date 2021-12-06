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網球／不隨WTA聲援彭帥停辦中國賽事 ITF：不想懲罰10億人

中央社 / 巴黎5日綜合外電報導
國際網球總會表態不會為彭帥事件跟進WTA停辦中國賽事。 美聯社
國際網球總會表態不會為彭帥事件跟進WTA停辦中國賽事。 美聯社

國際網球總會（ITF）主席哈格提（David Haggerty）今天表示，國際網球總會不會為彭帥事件跟進WTA停辦中國賽事，因為「我們不希望懲罰10億人」。

中國網球選手彭帥11月初在社群媒體指控中國前副總理張高麗曾對她性侵後，曾神隱一段時間。儘管她已透過視訊向國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）報平安，外界仍對她的安危感到擔憂。

世界女子職業網球協會（WTA）上週宣布停辦中國所有賽事，WTA主席賽門（Steve Simon）表示，對彭帥人身安全「深感懷疑」。

此舉可能造成WTA損失數以億計美元收入，但賽門表示，這項決定獲得巡迴賽董事會「全力支持」。

然而世界職業網球協會（ATP）婉拒跟進。如今國際網球總會也拒絕採取這類行動。

哈格提告訴英國廣播公司（BBC）：「身為網球運動管理機構，我們支持所有女性權利。」

「（彭帥）指控內容需要調查，我們將持續在幕後努力，直接尋求解決之道。」

「但大家必須記得，ITF是全球這項運動的管理機構，我們負責的事務之一是基層發展。」

「我們不想懲罰10億人，因此我們將持續在該國舉辦青少年賽事，以及目前在當地舉辦的成人賽事。」

彭帥

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網球／陸網友很辛苦 只能拐彎抹角談彭帥

NHK新聞報導彭帥事件 在中國二度遭斷訊

網球／彭帥事件後 梅德維夫：在中國比賽沒人感到自在

彭帥的正義值多少錢？WTA無限期停辦「所有中國女網賽」的代價

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