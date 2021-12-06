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自行車／戀戀197 每個踩踏都是意志力

運動筆記 / 大圓

▲ 一路爬坡的 197 縣道，騎到生無可戀的臉。( 照片來源：尋寶網 )

📍 2021第13屆戀戀197—挑戰組100k🗓

活動日期：2021年12月5日 (日)

⏰ 完賽時間：4：57：23

一、出發

 

清晨 5 點起床，搭第 3 班捷運到松山車站，買麥當勞早餐，搭上二鐵莒光號 82 車次列車出發前往臺東。

▲ 二鐵列車上滿滿要去參加 197 的公路車。

漫長的火車行駛間，與夥伴抬槓閒聊對話。     

大圓：我決定要改掉參加一個賽事，就帶另一個賽事回家的陋習 ( 握拳 )       

Irene：( 哈哈哈 ) 好⋯不要參加賽事，那跟一段迎接勇者到終點就好。       

大圓：⋯⋯ ( 咦⋯感覺只是少了號碼布 )

下午 1 點到台東後先去卑南豬血湯祭五臟廟，接著到活動現場領物資、逛攤位，要離開前巧遇一輪出現，很開心的與她一起合照。

▲ 戀戀 197 報到會場巧遇一輪拍合照。

接著傍晚從住宿出發輕鬆跑到台東森林公園折返剛好10k，路上也不少跑者，看來馬拉松賽季，大家都沒有鬆懈。

▲ 準備輕鬆跑 10k，有人騎飯店單車當補給車。

二、戀戀 197   

   

100k 挑戰組從卑南大圳水利公園出發，本來打算跟 Irene 相依為命，但實在跟不上，就按照自己配速調整呼吸慢慢騎，目標是 5 小時內完賽。

▲ 100k 挑戰組準備出發前合照！  

 

一開始出發往台東大橋方向，經石川、走台 11 線，途中經過東河包子一度想停下來吃，但覺得吞不下作罷。前半段快結束時，沿著海岸線騎到折返點八翁嗡，這裡可以清楚看到三仙台。途中印象最深刻的是看到對向精英組選手急速車隊集團，有種現場看直播的感覺。       

但沒想到這場賽事最後的 7k 才是重頭戲：197 縣道；一路爬升300m，眼看標示牌倒數 5k、3k、500m、200m…直至最高的終點；沒想到過終點後要下滑約 10k 才到大會終點，領取獎牌。

三、每個踩踏都是意志力 

     

為了不想讓其他夥伴等太久，每個踩踏都為了縮短等待時間，但對於騎 3 個半小時的 Vee 跟 Mika，應該是已經等到睡著。

▲ 兩人高速完賽合拍，Mika 宛如 197 代言背板。

當初報名目的是為了有報十週年 CT 的人去台東練車，活動原預定 7 月25 日因疫情延至今天，共襄盛舉的夥伴不多。但沒想到行程有：跑步、泡溫泉、騎車；準備行李有跑鞋、泳衣跟騎車裝備，有種要去參加三鐵的錯覺。       

自認在 90k 後的每個踩踏都是意志力，騎完結束後跟 Vee 說屁股好痛，她說那妳怎麼騎完北高 360？老實說，跟北高一樣，抵達終點後，只記得完成的美好，過程的痛苦選擇性遺忘。

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