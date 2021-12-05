企排／台中太陽神主力回穩 主場二連勝嗨翻應援團

企業17年甲級男女排球聯賽第六週賽程，臺中太陽神在臺體大體育館主場二戰conti。太陽神吳宗軒、高偉誠等主力經昨日亂流及時調整狀態回穩，中間手新人施宗諭、柯宗甫表現不俗，終場太陽神以3：2（25:19、27:29、25:14、22:25、15:13）二連勝conti。

前兩局conti 隊長宋柏霆靠著單人攔網拉抬全隊士氣，臺中太陽神吳宗軒隨即以多變球路因應，陳昭銘延續手感頻頻攻擊得分，加上施宗諭攻防兩端表現俱佳、太陽神盾簡偉倫魚躍救球將氣氛拉至高點；conti後排宋柏霆不時放冷箭、前排周冠宇強攻，兩邊皆攻防強悍，各拿一局。

第三局太陽神高偉誠強力扣殺，conti屢次發生配合失誤再丟一局；第四局雷諾四號位回神，周冠宇、廖閎昇雙人攔網築起高牆抵擋高偉誠攻勢，加上宋柏霆在二號位猛攻，展現老大哥氣度率隊續命成功。

決勝局吳宗軒在二號位攻破conti雙人攔網，焦璿誠也在四號位助陣火力，賽末點就在焦璿誠精彩的壓線重扣下，嗨翻主場應援團，助隊以3:2擊退踢館勁敵conti，歡喜迎接主場二連勝。

台中太陽神主場二連勝。 中華排協提供

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