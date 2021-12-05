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民俗體育／苗栗後龍國小 扯鈴花式男、女團「7連霸」

聯合報 / 記者黃顯祐／即時報導
開幕賽禮的盛大場面。圖／體育署學校體育組提供
開幕賽禮的盛大場面。圖／體育署學校體育組提供

教育部體育署110學年度全國各級學校民俗體育競賽今天在國立台南大學進行最後一天的賽程後頒獎閉幕。扯鈴和跳繩兩項選出15組各組前兩名優勝進行最後的「菁英賽決賽」PK，苗栗後龍國小在國小花式團體賽男、女組均奪下最高榮譽的金質獎，也締造該校男、女團「7連霸」佳績，笑傲國小組。

今天上午台南地區天氣晴朗，陽光普照，上午8時即展開各組最後一天的賽事。10時30分舉行開幕典禮，邀請教育部參事葉丁鵬、國立體育大學副校長黃東治、本身也是八極拳推廣者的台南大學校友總會理事長吳東林和多位校長參加。

台南大學校長黃宗顯以東道主身分歡迎各地選手前來參賽，讓台南大學這幾天都很熱鬧。黃宗顯並強調，學民俗體育的男生帥、女生美麗且都很有氣質，這項運動在南大民俗體育中心極力推廣下，已在各地校園生根，更在教育部全力支持下，已連辦20年，今年參賽人數仍突破7000人次，最遠從金門飛來參賽，盛況空前。

黃東治致詞時建議將這項比賽從台灣地區擴充到亞洲地區、甚至變成國際性賽事，以目前全世界掀起的功夫熱，不是沒有可能。黃宗顯表示，只要政府支持，台南大學一定盡全力辦好國際比賽，讓民俗體育在全世界各地發光發熱。

開幕典禮之後展開武陣比賽。今年團體組只報名3隊，來自無米樂故鄉的菁寮國小獅陣率先登場，昨天共來了34位學生，帶隊的老師說，該校6個年級僅42位學生，扣掉六位還在適應環境的一年級新生，幾乎能用的都用了，由於獅陣僅一隊參賽，所以變成了表演賽。

隨後登場的國中組宋江陣男女混合組也僅六甲國中1隊參賽，六甲宋江陣是這項比賽的老面孔，幾乎沒有缺席。昨天出動28位學生，老師說，舞刀弄槍的宋江陣推廣不容易，還好，該校本來就有武術隊，從武術隊轉型宋江陣容易許多。昨天六甲國中以93分獲得「特優獎」。

最後壓軸的菁英賽決賽，今年選出扯鈴8組、跳繩7組比賽。今年扯鈴項目已拿下28個特優、一個優等的苗栗後龍國小，男團在花式團體賽擊敗高雄五福國小拿下「金質獎」。女團因有一隊棄權，後龍國小變成表演賽，最後也拿下「金質獎」。

國中組競速團體賽金門金寧國中囊括男、女組「金質獎」。國中雙人賽男子組永康國中陳柏翰和李恆緯擊敗木柵國中組完成「2連霸」。女子組由台北弘道國中林子庭和許嘉甯勇奪「金質獎」。

扯鈴大專個人舞台賽，台灣戲曲學院彭湛配合輕快的爵士樂，從1個鈴玩到5個鈴，且全場「零」失誤，眩技的演出引來引全場最多的掌聲，也是扯鈴最精采的一場比賽。大專女子組由台北市立大學阮梓瑜拿下「金質獎」。

跳繩7組賽事，往年最好看的國小女子團體賽，今年只有宜蘭重點學校竹林國小一隊，最後也變成表演賽，10餘位選手要控制10條大繩和4條小繩，大繩在轉，小繩在裡面跳，繩中有繩、線中有線，令人眼花潦亂、目不暇給。

國中個人花式賽，台南新東國中的「國手」王聖賓以前跟翻進場，中場穿挾後跟翻和嬉哈動作，將跳繩玩弄於手掌之間，最後一個地板動作失手，乾脆在地上用躺平ENDING，引來全場大笑，最後仍獲得「金質獎」。

跳繩其它各組獲得「金質獎」學校與選手名單如下：國小花式雙人賽宜蘭竹林國小林佑珊、謝羽妘。國小花式個人賽男子組屏東忠孝國小陳御章、女子組台中樹義國小白家菱。國中花式雙人賽女子組台北弘道國中林筠、黃郁淇。國中花式個人賽女子組台中曉明女中郭馨宇。

獲得金質獎的後龍國小女子隊改成眩技的表演賽。圖／體育署學校體育組提供
獲得金質獎的後龍國小女子隊改成眩技的表演賽。圖／體育署學校體育組提供

爵士 黃郁

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