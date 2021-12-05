企排／臺北鯨華損兵折將 苦戰五局斷超跑連勝

企業17年甲級男女排球聯賽賽程第六週轉戰臺體大體育館，今（5）日第二場女子組賽程，由臺北鯨華迎戰極速超跑。兩隊實力相當，臺北鯨華此役折損外援Beatriz、張芷瑄兩大進攻主力，但臺北鯨華展現頑強韌性，第五局吳芳妤、甘可慧強勢出擊，終場鯨華寫下完美劇本，以3：2（25:18、13:25、25:18、22:25、15:8）中斷極速超跑六連勝。

前兩局雙方五五波各拿一局，第三局臺北鯨華吳芳妤從後排躍出，甘可慧突破超跑三人攔網高牆保有領先，極速超跑Berkerly多記快攻緊咬分差，局中臺北鯨華外援Beatriz奮力撲球衝撞電子看板，造成腿部傷勢退場，但臺北鯨華氣勢不減，吳芳妤在局末連續四號位強扣、余䒩語單人攔網替隊友出氣，率隊以2:1搶先聽牌。

第四局極速超跑外援Maria在四號位強攻，並與Berkerly組雙塔阻擋對手攻勢，林書荷也在後排直線長攻連趕帶追，比分拉鋸，局中臺北鯨華張芷瑄在一次攻擊落地膝蓋角度不當再度傷退，鯨華攻擊火力折損，也讓超跑陳菀婷二號位強扣得逞，雙方2:2戰成平手。

決勝局臺北鯨華隊長蕭湘凌挺身而出，連攻帶守掌握節奏，得分后吳芳妤連續兩記四號位，外加甘可慧中路強勢取分，終場臺北鯨華便以3:2寫下完美句點，撲滅極速超跑六連勝的烈焰。

蕭湘凌賽後表示：「心情很複雜，針對對手做足準備，但怎麼訓練也無法預測今天會有兩個主力受傷，希望藉由勝利讓隊友知道我們替他們奮鬥，下次一起笑著拿下。」

台北鯨華奮力奪勝。 主辦單位提供

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