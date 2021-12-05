企排／小鋼炮許菀芸強攻助陣 高雄台電揚眉吐氣收勝

企業17年甲級男女排球聯賽賽程第六週轉戰臺體大體育館，今（5）日首場女子組賽程，由高雄台電迎戰愛山林建設。愛山林開賽展現頑強攻防，更一度逼出局點，但身為學姊的高雄台電許菀芸在四號位強攻滅火，中間手曾琬羚、黃芯瑜扮演定心丸穩定輸出，終場高雄台電揚眉吐氣以3：0（29:27、25:15、25:15）擊敗愛山林。

首局愛山林洪詩涵、鄭伊伶攻擊端打出心得，搭配潘宣蓉快攻得手，整體攻防流暢緊咬分差，但高雄台電黃瀞萱不留情的斜線攻勢，以及彭糸吾媃、黃芯瑜強勢攻破雙人攔網奏效，關鍵deuce階段許菀芸強力發球取分，高雄台電先下一城。

第二局高雄台電曾琬羚熟悉的背飛回溫，主攻手李姿瑩加入供電行列，愛山林出現攻防大當機，許菀芸連續發球11顆，也讓高雄台電打出一波10:0攻勢，局末由劉煜淳的機靈吊球替球隊取得聽牌優勢；第三局高雄台電中間手曾琬羚、黃芯瑜穩定的直線、斜線火力助陣，終場高雄台電以3:0直落三一掃昨日輸球的陰霾。

本季從愛山林轉戰高雄台電，擔任先發的新人許菀芸賽後表示：「之前比較常擔任救火隊的角色，很久沒有擔任先發上場有些緊張，但在學姊的鼓勵下越打越有信心。」面對各隊來勢洶洶的外援，相信實力堅強的台電只要團結，一定能闖過重重關卡。 高雄台電揚眉吐氣收勝。 主辦單位提供

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