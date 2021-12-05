鐵人三項／Carson Christen、黃于嫣大鵬灣封王稱后

「2021 DHL LAVA TRI 鐵人賽大鵬灣站」在4、5日假屏東東港大鵬灣舉辦，今年第八年舉辦的賽事共吸引1500多名來自16個國家的選手報名參加。今天清晨選手聚集在大鵬灣帆船基地沙灘處，在立法委員莊瑞雄、交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處祕書郭進慶、交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處課長蔡昌悅、立法委員莊瑞雄辦公室特別助理黃禎祥、崎峰社區發展協會總幹事甘景勻、DHL國際快遞台灣總經理黃湧君、LAVA台灣鐵人公司董事長林澤浩，共同鳴笛下準時開賽。最後由來自美國的Carson Christen、黃于嫣分別在標鐵51.5公里稱王封后。

今年「2021 DHL LAVA TRI 鐵人賽大鵬灣站」第一天賽事除了沿襲以往的LAVAKIDS小鐵人賽，這次賽事還有新設置TRYTRI半程標鐵賽事，抱持著推廣與傳承的信念，DVTT 與 LAVA 台灣鐵人公司攜手合作，首次增設 25.75 公里 DVTT TRYTRI 賽制，希望提供給 13 至 16 歲的青少年選手有更多鐵人三項競技舞台，並集結協會鐵人成員的愛心與鼓勵，啟動「乘風破浪，夢想啟航」的（ dvtt young 未來之星）公益計畫，以獎助學金，裝備提供，或贊助比賽名額等方式，為這些國高中青少年和年輕的基層運動員提供幫助與鼓勵，激勵孩子們追求夢想，懷抱勇氣。

首先上場的DVTT TRYTRI賽事男子組最後由「dvtt young」選手雍苡脩以1小時1分12秒率先衝線，雍苡脩說：「我去年參加小鐵人，今年參加TRYTRI，每次感覺都很棒，我給自己今天表現打90分，明年還要再來參加。」女子組則由也是「dvtt young」的陳均妤以1時9分36秒跑出第一名。

第二天的賽事則是鐵人三項標準距離51.5公里組、鐵人二項53公里組，以及50.3公里組。標鐵51.5公里賽事男子組由來自美國的Carson Christen，以1時57分36秒率先進終點，Carson激動的表示：「全家人在美國都透過直播看比賽，年初的時候我因為比賽受傷和疫情，很沮喪沒自信，但是我後來改變了自己的想法和訓練的方式，這是我在台灣的第一個冠軍。」

標鐵女子組則由黃于嫣以2小時17分32秒再度蟬聯后座，她開心的說：「國道騎起來很舒服，可以一路全開一直衝，我有加強和調整自己的騎車訓練，很高興能再度拿下第一名。」

這項賽事也是全台灣唯一封閉國道（國道三號南州—大鵬灣）的鐵人賽事，讓選手能盡情享受狂飆自行車賽道的快感，而「自行車賽道破紀錄獎」一直是鐵人選手們注目的年度焦點獎項，今年由DHL國際快遞獨家贊助的獎金台幣六萬元，旨在鼓勵參賽選手們勇於超越自我、挑戰極限。但今年無人打破張團畯去年在LAVA大鵬灣創下的53分38秒紀錄，只好讓紀錄繼續高掛。

民視旅遊節目「Go Go Taiwan」主持人Windy段慧琳和嘉賓胡康星也齊聚大鵬灣，一起挑戰這場鐵人封關之戰，還有由台灣師大教授姜義村帶領的「身心障礙接力組」今年也重返大鵬灣，包括「游泳肢體障礙游泳國手」張維捷，以及「聽障奧運的自由車國手」莊詠智，這是他們連續第三年參賽，希望透過身心障礙選手和一般選手合作以接力方式，分別完成游泳、自行車、路跑三項比賽，鼓勵更多身心障礙者能參與運動。

「2021 DHL LAVA TRI 鐵人賽大鵬灣站」是一場充滿在地特色的比賽，游泳將在大鵬灣帆船基地進行，自行車封閉國道南州大鵬灣段及環灣大道，讓選手享受極速騎乘的樂趣，路跑賽段則在環灣大道和鵬灣大橋進行，選手可以飽覽秀麗的鵬灣大橋、大鵬灣的潟湖、濕地生態景觀。

這次也加入了在國外行之有年的「賽事直播」、媲美鐵人世錦賽等級的「Coffee Boat（咖啡船）」體驗，不但提高活動趣味性，更增添許多話題性。除此之外，主辦單位也和「屏東觀光圈」合作，活動現場設置「屏東觀光圈市集」，除了提供當地觀光訊息，現場結合在地商家由單車網紅小D做美食舞台活動導覽。