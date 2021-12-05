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第27屆全國中正盃運動舞蹈錦標賽 成人A組老將天下

聯合新聞網 / 綜合報導
林詠鉦與莊雅晴拿下成人A組拉丁金牌。 主辦單位提供
林詠鉦與莊雅晴拿下成人A組拉丁金牌。 主辦單位提供

110學年度第27屆全國中正盃運動舞蹈錦標賽4日在台北體育館（紅館）熱鬧開跳。成人A組仍是「老將」的天下，標準舞金牌由林立/謝汶芯摘下；拉丁舞冠軍則由林詠鉦/莊雅晴拿走。

董誠哲/葉奕萱在青年A組拉丁舞與21歲以下青年A組拉丁舞跳出雙金。王俊硯/郝偵汝則在職業A組拉丁舞與標準舞同樣奪得雙金表現耀眼。

目前雖仍處於疫情期間，但大會遵照政府規定，嚴格把關，仍多達299人次選手參與比賽，年齡跨度從五歲到六十五歲。本屆也是全國積分賽的第十二站，同時也是青少年單人拉丁舞參賽人數最多的一次，高達113人。

國內標準舞第一把交椅的林立，毫無懸念的在成人A組標準舞中輕鬆摘金，特別的是他的舞伴不再是義大利籍的金髮美女茱莉亞，而是換成國內選手謝汶芯。他有些無奈的表示，受全球疫情影響，已兩年無法出國，茱莉亞也進不來，為了不使比賽、訓練的腳步停滯，所以才找了謝汶芯做舞伴。

林立說，他與謝汶芯並不是第一次搭擋，早在前兩屆的全民運動會就曾搭在一起，並獲得冠軍二連霸，明年將挑戰三連霸。目前仍是桃園振聲高中三年級學生的謝汶芯，也是桃園愛華舞蹈教室的學生，她不諱言，也是經過一陣子的磨合，才能有今天的默契，未來希望能在大賽中持續拿到好成績。

另一位換舞伴的是小將藍郁翔，由於之前舞伴受傷，所以今年五月開始換成現在的舞伴劉靜，現年14歲的劉靜，還是東山高中國中部二年級的學生，兩人搭擋半年左右，默契表現不錯，這次大賽拿到一金二銀一銅。上午率先摘走青年A組標準舞的金牌，接著在成人A組標準舞再奪一銅；最後在青年A組拉丁舞與21歲以下青年A組拉丁舞均包辦銀牌。

比賽的常勝軍林詠鉦與林廷駿兄弟檔，自從上大學後，參加比賽的項目減少了許多，林詠鉦除參加成人A組拉丁舞；還身負帶領新人任務，所以參加了大專高中C組拉丁舞。林廷駿則是參加成人A組拉丁與標準舞兩項比賽。

兩兄弟均表示，疫情期間無法出國比賽，也無法聘請國外教練來台授課，影響頗大，還好國內的比賽與訓練基本上仍如常進行，就算疫情最嚴重的幾個月，還是能透過視訊自主訓練，並沒有擔誤，但他們也希望疫情能趕快過去，讓一切恢復正常。

成人A組標準舞，林立/謝汶芯摘金；林廷駿/陳怡安奪銀；藍郁翔/劉靜拿銅。

成人B組拉丁舞，林詠鉦/莊雅晴金牌；葉紘/張瑜庭銀牌；林傳恩/黃姝暳銅牌。

成人單人A組拉丁舞，任艾莉金牌、華怡鈞銀牌、陳芝妤銅牌。

成人單人A組標準舞，賴瑜涵金牌、華怡鈞銀牌、蒲思羽銅牌。

大專高中C組拉丁舞，林詠鉦特地帶領舞伴謝喬安，拿下金牌。謝中皓/林寀緁銀牌；張宸楷/黃書涵銅牌。

青年A組拉丁舞，董誠哲/葉奕萱金牌；藍郁翔/劉靜銀牌；曹博程/陳妍安銅牌。21歲以下青年A組拉丁舞，董誠哲/葉奕萱金牌；藍郁翔/劉靜銀牌；曹博程/陳妍安銅牌。

職業新星A組標準舞，曾建嘉/邱薏芳金牌；吳嘉駿/陳貝雅銀牌；王連喜/陳玉珊銅牌。

職業A組拉丁舞，王俊硯/郝偵汝金牌；蔡孟翰/張瑜玲銀牌；簡菟吾/洪珮紋銅牌。職業A組標準舞，王俊硯/郝偵汝金牌；簡菟吾/洪珮紋銀牌；程莞仁/張力文銅牌。

小將藍郁翔與劉靜拿下一金二銀一銅佳績。 主辦單位提供
小將藍郁翔與劉靜拿下一金二銀一銅佳績。 主辦單位提供

林詠鉦與謝喬安拿走大專高中C組拉丁舞金牌。 主辦單位提供
林詠鉦與謝喬安拿走大專高中C組拉丁舞金牌。 主辦單位提供

標準舞好手林立與新搭擋謝汶芯摘金。 主辦單位提供
標準舞好手林立與新搭擋謝汶芯摘金。 主辦單位提供

金牌 青年 疫情 桃園

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