桌球／WTT世界盃決賽落敗 鄭怡靜：接發球有點著急

世界桌球職業大聯盟（WTT）世界盃決賽今天進入第2天賽程，台灣一姊鄭怡靜首役1比3不敵日本選手早田希娜。鄭怡靜賽後說，接發球有點著急，未能把握獲勝機會覺得可惜。

世界桌球職業大聯盟（WTT）首度舉辦世界盃決賽，比賽自昨天起一連4天在新加坡華僑銀行室內體育館舉行，台灣僅有鄭怡靜及桌球一哥林昀儒2位選手參賽。林昀儒昨晚首役0比3不敵中國好手王楚欽吞敗出局。

世界女單排名第8的鄭怡靜今天迎戰排名17的日本名將、今年亞洲桌球錦標賽女單金牌得主早田希娜。鄭怡靜6比11丟掉首局後，次局重振旗鼓，克服開局落後，以10比8超前，但對手發揮韌性，連續化解2個局點，鄭怡靜關鍵時刻頂住壓力，以13比11扳回一城。

至第3局，鄭怡靜原情勢大好以10比3大幅領先，但隨後急轉直下，連丟8分，以12比14將第3局拱手讓人。第4局鄭怡靜一度5分領先，對手急起直追，鄭怡靜未能守住以12比14落敗。

鄭怡靜賽受接受中央社記者訪問表示，準備充分，第3局、第4局一度領先，但後來在接發球上有點著急，未能拿下這2局「因為接發球可能沒有接好」。

鄭怡靜結束美國休士頓世錦賽賽事後，直飛新加坡參賽。她說，狀況還不錯，調整得算很好，第3局、第4局有獲勝機會但沒把握住，「覺得可惜」。

早田希娜賽後表示，第3局是比賽轉折點，她知道如果再輸一分可能就會輸掉比賽，所以盡全力把比數追回來。

鄭怡靜表示，今天比賽結束後，目前年底沒有其他賽事規畫。她跟林昀儒預計8日搭機返台。

談及林昀儒昨天的表現，鄭怡靜說，比賽總會有輸贏，「不可能永遠都是贏或永遠都是輸」，怎麼調適很重要。林昀儒昨天看起來比較累。

本次WTT世界盃決賽共有32位頂尖男、女球員參賽，包括居世界男、女單排名第一的中國好手樊振東、陳夢，還有來自日本、韓國、新加坡等國選手。