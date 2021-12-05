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桌球／鄭怡靜不敵早田希娜 桌球年終總決賽首輪出局

中央社 / 台北5日電
桌球國手鄭怡靜。聯合報系資料照片
桌球國手鄭怡靜。聯合報系資料照片

台灣桌球一姐鄭怡靜今天在世界桌球年終總決賽女單首輪，第3局最多領先7分情況下，錯失搶先聽牌的機會，最終局數以1比3輸給亞錦賽金牌、日本名將早田希娜，無緣8強。

2021世界桌球年終總決賽（WTT Cup Finals）在新加坡舉行，取世界排名前16名的男、女好手參賽，若有選手退賽，則依據世界排名遞補，僅單打賽事，台灣僅林昀儒與鄭怡靜獲邀參賽，兩人日前剛在世錦賽混雙聯手摘銅。

林昀儒昨晚首戰出師不利，以0比3不敵2018年青年奧運男單金牌、中國好手王楚欽，無緣晉級，今天輪到世界排名第8的鄭怡靜上陣，迎戰排名第17的日本女將、今年亞洲桌球錦標賽女單金牌得主早田希娜，兩人過去3度交手，鄭怡靜以1勝2敗暫居下風。

鄭怡靜開賽儘管緊咬比分不放，但在6比8落後時，對手趁機連得3分，鄭怡靜以6比11丟掉首局。

鄭怡靜次局重振旗鼓，克服開局落後，以10比8反超，但對手發揮韌性，連續化解2個局點，鄭怡靜關鍵時刻頂住壓力，以13比11扳回一城。

鄭怡靜第3局原本情勢大好，以10比3大幅領先，但隨後戰況急轉直下，不但一口氣連丟8分，浪費8個局點的機會，以12比14將第3局拱手讓人。

鄭怡靜第4局一度握有5分領先，對手急起直追，鄭怡靜未能守住領先優勢，以12比14敗下陣來。

鄭怡靜 桌球 林昀儒

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