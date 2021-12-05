網球／是否參加澳網約克維奇仍未鬆口 「很快就會知道」

世界球王約克維奇（Novak Djokovic）日前率領的塞爾維亞隊在台維斯盃四強止步，不過相較於賽況，外界更好奇他究竟有無施打疫苗，因為這關乎到「墨爾本之王」能否參加明年1月的澳網、挑戰衛冕。對此，球王依舊持保留態度並簡短回應：「你們很快就會知道的。」

約克維奇於本屆台維斯盃四強不敵克羅埃西亞後受訪，他坦言還有許多待改進的地方，接著媒體問到他對於明年球季的規劃，他說：「我知道你們想問我什麼，但我今天還不打算給你們答案。」

球王顯然不想滿足外界的好奇心，他表示接下來幾天想好好休息，暫時放下網球。「今年球季我很疲憊，我需要一些家庭時間，再來看看接下來該怎麼做。」約克維奇補充道：「澳網的日子快要到了，所以你們很快就會知道的。」

澳網將於明年1月17日至30日舉行，澳網官方日前也已宣布所有球員都必須接種新冠肺炎疫苗才能參賽，但約克維奇近日來不願透露是否接種疫苗的保守態度，以及其父瑟吉（Srdjan Djokovic）日前發表「要球員強制接種疫苗是種『勒索』」言論，都不禁讓人猜想，球王可能真的會缺席他在大滿貫賽事中成績最優異的澳網。