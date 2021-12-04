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桌球／WTT世界盃決賽首役吞敗 林昀儒：狀態調節不太好

中央社 / 新加坡4日專電
世界桌球職業大聯盟（WTT）世界盃決賽今天在新加坡登場，台灣桌球一哥林昀儒首役0比3不敵中國好手王楚欽。 新華社
世界桌球職業大聯盟（WTT）世界盃決賽今天在新加坡登場，台灣桌球一哥林昀儒首役0比3不敵中國好手王楚欽。 新華社

世界桌球職業大聯盟（WTT）世界盃決賽今天在新加坡登場，台灣桌球一哥林昀儒首役0比3不敵中國好手王楚欽。林昀儒賽後表示，自己狀態調節不太好，沒有把最好一面發揮出來。

世界桌球職業大聯盟（WTT）首度舉辦世界盃決賽，比賽自今天起一連4天在新加坡華僑銀行室內體育館（OCBC Arena）舉行，林昀儒與台灣一姊鄭怡靜都在出賽名單。

世界排名第6的林昀儒今晚首役面對世界排名17的中國好手王楚欽，首局先以5比11棄守。次局戰況陷入膠著，雙方互有領先，比數一路緊咬至比賽尾盤，林昀儒最後以8比11失守，讓對手取得2比0聽牌優勢。

林昀儒連丟2局後，第3局氣勢大衰，開賽就陷入2比6大幅落後，但他展現韌性，靠著一波5比1攻勢追平對手，隨後卻又連丟4分，最後以7比11遭對手以直落三、吞敗出局。

林昀儒賽後接受中央社記者訪問時表示，賽前就知道這場比賽不好打，可能自己在狀態調節方面也沒那麼好，開局失誤比較多，「進入狀態，我感覺還是比較慢」。

至於輸掉這場比賽的關鍵，他說，「感覺沒有把自己最好的東西發揮出來」。

王楚欽賽後受訪表示，沒想到會以3比0獲勝，「我們兩個打了很多次，都有輸有贏」，今天也做好了非常困難的準備，去跟對方比賽。

王楚欽認為，可能世錦賽剛打完、加上時差等問題對林昀儒影響比較大。他說，「正常的球，不會是這樣的比分」。

此外，世界女單排名第8的鄭怡靜明天上午將迎戰世界排名17的日本名將、今年亞洲桌球錦標賽女單金牌得主早田希娜。

這次WTT世界盃決賽共有32名世界頂尖的男、女球員參賽，包括分別位居世界男、女單排名第一的中國好手樊振東、陳夢，還有來自日本、韓國、新加坡等國的選手。

賽事期間的防疫措施包括僅允許完整接種或接受事前檢測的民眾購票入場觀賽；星媒報導，每場比賽最多允許900名球迷入場。媒體也需要每隔2天接受由專人監督的抗原快速檢測，取得陰性結果後才能進場採訪。

林昀儒 桌球

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